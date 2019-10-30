«Страх смерти изменил все»: 295-килограммовый мужчина похудел втрое и пробежал марафон
Невероятной историей Карлоса Ороско заинтересовался американский онлайн-портал People. Мужчина рассказал изданию, что в 2015 году он весил 295 килограммов и постоянно плохо себя чувствовал. В какой-то момент ему стало настолько нехорошо, что он обратился к врачу, на тот момент ему было всего 39 лет, а в его медицинской карте был целый букет самых разнообразных заболеваний, включая подагру, гипертонию, апноэ, воспаления подкожной жировой клетчатки и незаживающих язв на ногах.
Фото: facebook
Врачи провели обследование американца и заявили ему, что, если он не изменит образ жизни и не похудеет, то может не дожить до своего 40-летия. Это известие настолько испугало мужчину, что он захотел лечь под нож и сделать операцию по уменьшению желудка и липосакцию, но специалисты порекомендовали ему для начала изменить образ жизни и перестать пить алкоголь и есть огромные порции фастфуда.
«Я вышел из клиники, сел на капот своего автомобиля и разрыдался. Я долго не мог успокоиться. Тогда я впервые испугался, что могу скоро умереть», — признался Карлос Ороско. Также мужчина добавил, что его очень беспокоило, что у него скоро должен был родиться племянник, а он просто может не дожить до этого радостного момента или не увидеть, как он будет расти.
Страх смерти сподвиг мужчину отказаться от газировки, фастфуда и алкоголя и без посторонней помощи сбросить 45 килограммов. Все это время мужчина много гулял, потому что не мог заниматься спортом. В конце 2016 года Карлосу дали добро на проведение барриатрической операции, после чего он продолжил соблюдать диету и, восстановившись, начал активнее заниматься спортом. В это же время он открыл в себе любовь к бегу. В 2017 году он впервые принял участие в массовом забеге на 5 километров, и ему это очень понравилось, его захватила «атмосфера всеобщей поддержки».
С тех пор Ороско выглядит неузнаваемым: он весит 80 килограммов и регулярно участвует в различных забегах, на его счету их уже 32. А в конце октября 2019 года мужчина пробежал свой первый марафон.
Фото: vostock-photo, facebook
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