«Страх смерти изменил все»: 295-килограммовый мужчина похудел втрое и пробежал марафон

Врачи провели обследование американца и заявили ему, что, если он не изменит образ жизни и не похудеет, то может не дожить до своего 40-летия. Это известие настолько испугало мужчину, что он захотел лечь под нож и сделать операцию по уменьшению желудка и липосакцию, но специалисты порекомендовали ему для начала изменить образ жизни и перестать пить алкоголь и есть огромные порции фастфуда.

«Я вышел из клиники, сел на капот своего автомобиля и разрыдался. Я долго не мог успокоиться. Тогда я впервые испугался, что могу скоро умереть», — признался Карлос Ороско. Также мужчина добавил, что его очень беспокоило, что у него скоро должен был родиться племянник, а он просто может не дожить до этого радостного момента или не увидеть, как он будет расти.