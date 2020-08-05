Стало известно, как легко похудеть без отказа от любимых блюд

Обед должен быть с 12 до 15 часов. Есть можно все, что угодно, но не очень большими порциями. В перерывах между приемами пищи надо пить много воды, что помогает ускорению жиросжигания и хорошему перевариванию еды. Ужин должен состояться с 15 до 18 часов. Вечером не рекомендуется есть хлеб, булки, сладкое, жирные, жареные, копченые и соленые блюда, так как в это время организм запасает больше всего калорий, которые трансформируются в лишние килограммы. Лучше отдать предпочтение легкой еде. После 18 часов можно перекусывать, главное – завершить трапезу за 2 часа до отхода ко сну. Но это должны быть исключительно низкокалорийный и легкоусвояемые продукты – это не навредит фигуре, поможет избежать срывов и проблем со здоровьем. Благодаря такой несложной диете, по заверениям экспертов, можно запросто сбросить от 5 до 8 килограммов и при этом не отказываться от любимых блюд.

Фото: depositphotos

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