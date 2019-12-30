Стало известно, чем может быть опасен бесконтрольный прием витамина D

Специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснила, что витамин D, конечно, жизненно необходим человеку, но при этом принимать его необходимо при постоянном контроле фосфора и кальция в организме, потому что передозировка этого вещества может быть не менее опасна, чем его дефицит.

«Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Мы живем в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но тем не менее передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках», – отметила Фролова.