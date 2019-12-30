Стало известно, чем может быть опасен бесконтрольный прием витамина D
Специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва» пояснила, что витамин D, конечно, жизненно необходим человеку, но при этом принимать его необходимо при постоянном контроле фосфора и кальция в организме, потому что передозировка этого вещества может быть не менее опасна, чем его дефицит.
«Витамин D достаточно обладает нефротоксичностью. Мы живем в климате, когда солнца крайне мало. И даже летом, к сожалению. Но тем не менее передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках», – отметила Фролова.
Врач пояснила, что нефротоксичностью называется способность некоторых химических веществ, включая лекарства, оказывать токсическое действие, которое выражается в поражении почек, а при постоянном воздействии – даже привести к отказу этих жизненно важных органов.
По словам Фроловой, она ни в коем случае не призывает отказаться от приема витамина D, ведь в наших широтах солнца не слишком много, а выработка этого вещества напрямую зависит от него, но делать это только при определенных анализах крови, а подходящую дозировку может рассчитать только врач.
Фото: vostock-photo
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