Современные дети все чаще отказываются от коровьего молока в пользу газировки

Каждый пятый современный ребенок не употребляет молоко — даже с хлопьями на завтрак — но более трети пьют банку газировки каждый день, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование.
Общенациональный опрос 1500 родителей в Великобритании с детьми в возрасте от 5 до 11 лет показал: 20 % признались, что их ребенок не пил молоко с младенчества. Когда эти дети перешли после грудного вскармливания на твердую пищу, они стали «воротить нос» от молока, по признанию их родителей.
Для сравнения, исследование Yazoo Kids показало: 37 % родителей признались, что их ребенок выпивал по крайней мере одну банку сладкой газировки каждый день.
Треть родителей обеспокоены тем, что их дети недополучают кальция в результате отказа от молока.
Эксперты выражают беспокойство, что такое большое количество детей стало отказываться от молока. Диетолог Прия Тью отметила: «Кальций является ключевым питательным веществом. Запасы кальция закладываются в детстве, и это сказывается на дальнейшей жизни».
Текст: Александра Романова
Фото: Vostock Photo
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