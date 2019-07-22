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Современные дети все чаще отказываются от коровьего молока в пользу газировки

Уже сейчас каждый пятый ребенок до 5 до 11 лет не пил молока с самого младенчества. Эксперты выразили беспокойство.

Каждый пятый современный ребенок не употребляет молоко — даже с хлопьями на завтрак — но более трети пьют банку газировки каждый день, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на новое исследование.

Общенациональный опрос 1500 родителей в Великобритании с детьми в возрасте от 5 до 11 лет показал: 20 % признались, что их ребенок не пил молоко с младенчества. Когда эти дети перешли после грудного вскармливания на твердую пищу, они стали «воротить нос» от молока, по признанию их родителей.

Для сравнения, исследование Yazoo Kids показало: 37 % родителей признались, что их ребенок выпивал по крайней мере одну банку сладкой газировки каждый день.

Треть родителей обеспокоены тем, что их дети недополучают кальция в результате отказа от молока.

Эксперты выражают беспокойство, что такое большое количество детей стало отказываться от молока. Диетолог Прия Тью отметила: «Кальций является ключевым питательным веществом. Запасы кальция закладываются в детстве, и это сказывается на дальнейшей жизни».

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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