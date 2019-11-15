«Скелет, обтянутый кожей»: 33-летнюю Анну Хилькевич жестко раскритиковали за худобу

«Молодец Анечка так классно выглядишь», «Какая Вы стройная...», «Очень нежно...», «Губы ❤️ скулы ❤️ ключицы ❤️😍 Вы невероятная девушка», «Ты очень элегантная», — восхищаются одни.

«Красивая. Но щеки впали, без мейка наверно болезненный вид», «Скелет, обтянутый кожей, ужас», «Поэтому и речь у Вас замедленная стала», «Капэц ты худая, давайте скинемся ей на еду», «По ней скоро можно будет анатомию изучать», — критикуют другие.