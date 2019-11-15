«Скелет, обтянутый кожей»: 33-летнюю Анну Хилькевич жестко раскритиковали за худобу
Анна Хилькевич удивила фанатов признанием в увлечении вегетарианством.
«Вот что отсутсвие мяса в рационе с человеком делает. Подпись — Ваша киноа», — написала актриса.
«Молодец Анечка так классно выглядишь», «Какая Вы стройная...», «Очень нежно...», «Губы ❤️ скулы ❤️ ключицы ❤️😍 Вы невероятная девушка», «Ты очень элегантная», — восхищаются одни.
«Красивая. Но щеки впали, без мейка наверно болезненный вид», «Скелет, обтянутый кожей, ужас», «Поэтому и речь у Вас замедленная стала», «Капэц ты худая, давайте скинемся ей на еду», «По ней скоро можно будет анатомию изучать», — критикуют другие.
Фото и видео: instagram
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