Шашлыки и еще несколько неожиданных продуктов повышают риск старческого слабоумия и рака

Ученые рассказали, в каких продуктах содержатся токсические вещества, которые могут быть причиной целого ряда современных угородающих жизни заболеваний: рак, болезни сердца, пищевая аллергия у детей, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера, сообщает британское издание Daily Mail.

Эти вещества называются продуктами конечного гликирования (или КПГ). Они встречаются в некоторой степени во всех продуктах, но больше всего — в продуктах с высоким содержанием белка и высоким содержанием сахара, таких как пицца, гамбургеры, бекон и колбасы. И концентрация этих вредных веществ увеличивается, когда эти продукты готовятся при очень высоких температурах — то есть запекаются или жарятся до хрустящей корочки, а не готовятся на пару или варятся.

Высокая температура приводит к тому, что белки и сахара вступают в реакцию и создают чрезвычайно высокие уровни КПГ.

**За последнее десятилетие ученые установили, что КПГ могут провоцировать организм на защитную реакцию, создавая опасное хроническое воспаление, особенно в наших жизненно важных органах.

Это воспаление увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака, и, возможно, может быть важным фактором в развитии болезни Альцгеймера.**

Новые данные, представленные в этом месяце на конференции Европейского общества по детской гастроэнтерологии, гепатологии и питанию в Глазго (Великобритания), подтвердили, что потребление КПГ провоцирует развитие пищевой аллергии у детей.

Несмотря на то что до сих пор не решено, насколько сильно КПГ влияют на организм, эксперты соглашаются, что сокращение их потребления может только помочь.

Ученые рекомендуют готовить еду на пару или варить, так как это связано с более низкими температурами и избегать чрезмерного подрумянивания продуктов.

Продукты животного происхождения с высоким содержанием жира и белка, такие как мясо, содержат высокие уровни КПГ, также как и сыры с высоким содержанием жира и плавленые сыры: например, пармезан содержит в три раза больше КПГ, чем чеддер.

Овощи, фрукты и цельнозерновые продукты содержат довольно низкие уровни КПГ даже после приготовления.

Ученые советуют варить продукты или готовить на пару, вместо того чтобы жарить их. Причем готовить желательно при более низкой температуре и в течение минимально необходимого времени.

Вот десять продуктов с самым высоким содержанием КПГ (количество КПГ на 100 г):

Бекон, обжаренный в течение 5 минут без масла: 91,577

Тертый пармезан: 16,900

Оливковое масло: 11,900

Стейк из говядины, обжаренный на сковороде: 10,058

Куриная грудка в панировке, приготовленная во фритюре в течение 20 минут: 9,722

Майонез: 9,400

Грецкие орехи, жареные: 7,887

Пицца: 6,825

Жареное яйцо: 2749

Инжир сушеный: 2663

Источник: журнал Американской диетической ассоциации, 2013