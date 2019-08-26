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Сестры сбросили 63 кг на двоих после того, как подверглись гипнозу

Сестры Шэрон Уорд и Джеки Хей говорят, что благодаря новой программе похудения, которую они прошли в Испании, теперь вся нездоровая пища по вкусу им напоминает отбеливатель.

Историей женщин, которую те рассказали в утренней программе This Morning, заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. Сестры уверяют, что их загипнотизировали, чтобы они думали, будто перенесли операцию по уменьшению желудка, и теперь есть нездоровую еду для них все равно, что «пить отбеливатель».

Они нашли эту программу в Испании, в ней используется ряд нестандартных методов похудения, включая гипнотерапию и когнитивно-поведенческую терапию, чтобы убедить людей в том, что их желудок сократился в размерах.

Шэрон потеряла 33 килограмма, а Джеки – 30 килограммов, и они уверяют, что они полностью «перевоспитались», то есть кардинально изменили свое отношение к еде.

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Кадр из передачи This Morning

«Это был четырехдневный курс когнитивно-поведенческой терапии, рассказывающий о том, какие у вас проблемы и почему вы едите. В программе нам помогали сбрасывать вес и переучивали, полностью убирая тягу к нездоровой пище», – объясняет Джеки.

«Терапия довольно глубокая, она адаптирована к вашим потребностям, – добавляет Шэрон. – Если бы вы предложили мне съесть что-то нездоровое, я бы просто подумала «нет, спасибо». Если бы я была голодна, я бы съела что-то полезное. Сейчас я чувствую себя намного лучше и думаю яснее. Терапия отняла всю тяжелую работу и тягу к вредному».

Шэрон заявила, что воображаемая операция помогла ей чувствовать себя сытой после употребления совсем небольшого количества пищи, будто она и правда уменьшила себе желудок. Это очень помогло ей похудеть в кратчайшие сроки. Она сказала: «Теперь я могу понять, когда я съела достаточно».

Сестры признают, что до прохождения курса лечения их жизнь вращалась вокруг еды, она помогала им справляться со стрессом и эмоциональными проблемами, особенно хорошо с этой задачей справлялись сладости и печенье.

Эксперт, появившийся в студии программы, объяснил, что такие методы используются годами и имеют право на существование, но при этом стоит помнить, что «они не всегда успешны».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, кадры из передачи This Morning

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