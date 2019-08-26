Сестры сбросили 63 кг на двоих после того, как подверглись гипнозу

Историей женщин, которую те рассказали в утренней программе This Morning, заинтересовался британский онлайн-портал Daily Mail. Сестры уверяют, что их загипнотизировали, чтобы они думали, будто перенесли операцию по уменьшению желудка, и теперь есть нездоровую еду для них все равно, что «пить отбеливатель».

Они нашли эту программу в Испании, в ней используется ряд нестандартных методов похудения, включая гипнотерапию и когнитивно-поведенческую терапию, чтобы убедить людей в том, что их желудок сократился в размерах.

Шэрон потеряла 33 килограмма, а Джеки – 30 килограммов, и они уверяют, что они полностью «перевоспитались», то есть кардинально изменили свое отношение к еде.