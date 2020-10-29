Сбросившая 56 кг девушка посоветовала желающим похудеть не торопиться

«У меня всегда было много проблем с весом, несмотря на то что я соблюдала бесчисленные диеты и пыталась изо всех сил сбросить килограммы снова и снова, — поделилась Сицили. — Мне было все равно, питаюсь ли я здоровой пищей или нет. Думаю, именно с этого и началась большая часть моих проблем со здоровьем».

Обычно девушка выпивала до десяти чашек кофе в день и постоянно брала еду на вынос в KFC и McDonald's. Она пила большое количество безалкогольных напитков.

Для того чтобы изменить жизнь, Сицили использовала австралийскую программу похудения «Здоровая мумия» (Healthy Mummy), заменив нездоровую пищу и газированные напитки полезными блюдами.