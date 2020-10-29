Сбросившая 56 кг девушка посоветовала желающим похудеть не торопиться
Фото: instagram.com/cicily_goodwin
26-летняя девушка из Намбукка-Хедс, Новый Южный Уэльс, набрала к июлю 2016 года 128 килограммов и чувствовала себя ужасно в своем теле. Четыре года спустя она весит всего 72 килограмма. Такой худой она не была с 13 лет.
Гудвин рассказала, что в течение двух лет концентрировалась только на похудении и сохранении веса. До этого у нее сложились «токсичные отношения» с едой.
«У меня всегда было много проблем с весом, несмотря на то что я соблюдала бесчисленные диеты и пыталась изо всех сил сбросить килограммы снова и снова, — поделилась Сицили. — Мне было все равно, питаюсь ли я здоровой пищей или нет. Думаю, именно с этого и началась большая часть моих проблем со здоровьем».
Обычно девушка выпивала до десяти чашек кофе в день и постоянно брала еду на вынос в KFC и McDonald's. Она пила большое количество безалкогольных напитков.
Для того чтобы изменить жизнь, Сицили использовала австралийскую программу похудения «Здоровая мумия» (Healthy Mummy), заменив нездоровую пищу и газированные напитки полезными блюдами.
«Теперь на завтрак смузи с фруктами, такими как манго и ананас. На закуску — полезный кунжутный шоколад с чиа. Обед — смузи или фаршированные грибы, а после — маффин с шоколадной крошкой и на ужин — курица с пармезаном или белок яйца с овощами или салатом», — поделилась девушка.
За несколько месяцев Сицили похудела более чем на 20 килограммов, даже не посещая тренажерный зал.
«Я не торопилась, все еще наслаждалась шоколадом, но отказалась от всех безалкогольных напитков и следовала плану питания, — сказала она. — Самым сложным было не похудеть, а поддерживать вес, потому что естественной реакцией на потерю веса является его увеличение. Но я горжусь собой, потому что за два с половиной года практически не изменилась в весе».
По словам матери, самое главное в похудении — не торопиться. «Мой самый большой совет — не цепляться за цель слишком сильно, — считает она. — Часто мы бегаем изо всех сил, думая, что потеряем два килограмма за первую неделю. Я решила замедлить темп, стремясь получить результат всего минус 700 граммов в неделю. Это то, к чему вам нужно стремиться. Я теперь лучшая версия себя. Прежняя я была только тенью».
Фото: Instagram/ @cicily_goodwin, pixabay.com
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