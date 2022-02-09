Россиянам рассказали, чем опасно нездоровое увлечение правильным питанием

Любое отступление от рациона у людей с таким диагнозом воспринимается весьма тяжело и болезненно. Тогда повышается тревожность по поводу питания. При чем расстройство пищевого поведения — уже психиатрический диагноз, отметила врач.

«Часто стремление "очиститься" для человека становится связкой — "если я ем плохую еду — значит я плохой". И такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая», — рассказала Наталья Круглова.