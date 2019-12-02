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Российский диетолог рассказала, как не набрать вес за новогодние праздники

Чтобы не свести на нет все результаты усиленного похудения к Новому году за 8 дней праздничных застолий, нужно всего лишь заменить традиционные угощения или ингредиенты в них на более полезные альтернативы. Именно такой совет дала известный диетолог Елена Соломатина.

По мнению эксперта, самая большая опасность праздничных обедов и ужинов заключается в том, что блюда из их меню, как правило, состоят из многокомпонентных калорийных блюд, которые к тому же зачастую жирные, сладкие или соленые. Слова Соломатиной приводит российское онлайн-издание «Вечерняя Москва».

Еще одна проблема застолий – обжорство. В пылу веселья многие не просто дегустируют угощения, а способны съесть полноценные порции сразу нескольких блюд, что создает сильную нагрузку на пищеварительную систему и неизбежно ведет к появлению лишнего веса.

Чтобы не поправиться за праздники, Соломатина советует заменить в традиционных новогодних блюдах некоторые ингредиенты на их более полезные альтернативы. Например, в салат «Оливье» можно уменьшить количество желтка и прибавить белка, колбасу заменить на отварную куриную грудку, а вместо картофеля взять топинамбур. «Майонез получится приготовить самостоятельно. Для это понадобится нежирный йогурт, сметана, уксус, горчица, лимонный сок, перец и пряности», – добавила врач. Прекрасной заменой холодцу и студню станет заливная рыба, а свинину можно с легкостью поменять на мясо кролика или индейку. Кроме того, по мнению эксперта, в праздничные дни лучше готовить больше легких и низкокалорийных закусок и салатов, которые нет необходимости заправлять жирными соусами. А десерты, в частности, кремовые торты, можно заменить на йогуртовые варианты, мороженое, сорбеты и фруктовые тарелки.

Фото: vostock-photo

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