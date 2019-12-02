Российский диетолог рассказала, как не набрать вес за новогодние праздники

По мнению эксперта, самая большая опасность праздничных обедов и ужинов заключается в том, что блюда из их меню, как правило, состоят из многокомпонентных калорийных блюд, которые к тому же зачастую жирные, сладкие или соленые. Слова Соломатиной приводит российское онлайн-издание «Вечерняя Москва».

Еще одна проблема застолий – обжорство. В пылу веселья многие не просто дегустируют угощения, а способны съесть полноценные порции сразу нескольких блюд, что создает сильную нагрузку на пищеварительную систему и неизбежно ведет к появлению лишнего веса.