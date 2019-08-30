Работающая мать двоих детей похудела на 4 размера на диете из печенья

На протяжении всей программы похудения Тарра училась питаться регулярно, а не урывками, как раньше, и есть небольшими порциями, а в качестве перекусов использовать печенье.

«Удивительно, как меняется ваше душевное состояние, когда вы становитесь лучше, – добавляет она. – Раньше я никогда не выбирала в ресторане салат, но теперь я не могу себе представить иного развития событий. Это уже привычка».

За год Тарра в общей сложности сбросила 27,3 кг, ее размер одежды уменьшился с 18-го до 10-го. Сейчас она весит 63,4 килограмма, чего не было с ней с подросткового возраста. «Мне нравится мое отражение в зеркале сейчас. Мне нравится встречаться со старыми друзьями, которых не видела несколько месяцев и слышать их восхищенные комментарии, а еще мне очень по душе брать 10-ый размер одежды в магазине», – заключает она.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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