Работающая мать двоих детей похудела на 4 размера на диете из печенья

Как и любая работающая мама, Тарра Слободуик, по сообщению австралийской версии онлайн-портала Daily Mail, изо всех сил старалась найти время для занятий спортом и правильного питания после рождения двух детей. Однако ей больше удавалось лакомиться сладкими закусками, газированными напитками и большими порциями не всегда полезной еды. Ее типичный обед состоял из 2-3 приличных порций спагетти болоньезе, горячих чипсов с мясным фаршем и десерта. Потому неудивительно, что весы в какой-то момент приблизились к отметке 92 килограмма.
Фото: facebook
Поворотный момент наступил, когда женщина увидела себя на фотографиях, сделанных в августе 2018 года. «Я совершенно не могла поверить, что я на самом деле настолько велика, – признается она. – Я всегда думала, что это просто неудачный ракурс камеры, но года я разглядывала фото с мероприятия, поняла, что ракурс, определенно, был правильный. И поняла, что пришло время все изменить».
Чтобы сбросить лишний вес, Тарра решила обратиться к диете из печенья, разработанной доктором Сигалом, которую увидела в своей ленте в facebook. У печенья, приготовленного по специальному рецепту, разработанному диетологом, низкая калорийность и высокое содержание белка, который естественным образом подавляет чувство голода. «Читая комментарии, я была настроена весьма скептически. Начала исследовать этот вопрос и подумала, что мне терять, кроме моего веса, конечно», – рассказывает женщина.
Фото: facebook
Она начала есть печенье каждые два часа, такой режим питания оказался для нее удобным, и ему было легко следовать: достаточно было просто разделить порции по пакетикам и настроить будильник на звонки каждые два часа, чтобы не забывать есть их.
В течение первой недели она потеряла 2 килограмма без занятий спортом, за месяц – целых 10 килограммов. Затем еще 6 во второй месяц диеты, правда к измененному режиму питания она добавила небольшие прогулки. Вся одежда стала ей велика, потому деньги, которые она раньше тратила на сладкие напитки, десерты и фастфуд, она пустила на обновление гардероба.
На протяжении всей программы похудения Тарра училась питаться регулярно, а не урывками, как раньше, и есть небольшими порциями, а в качестве перекусов использовать печенье.
«Удивительно, как меняется ваше душевное состояние, когда вы становитесь лучше, – добавляет она. – Раньше я никогда не выбирала в ресторане салат, но теперь я не могу себе представить иного развития событий. Это уже привычка».
За год Тарра в общей сложности сбросила 27,3 кг, ее размер одежды уменьшился с 18-го до 10-го. Сейчас она весит 63,4 килограмма, чего не было с ней с подросткового возраста. «Мне нравится мое отражение в зеркале сейчас. Мне нравится встречаться со старыми друзьями, которых не видела несколько месяцев и слышать их восхищенные комментарии, а еще мне очень по душе брать 10-ый размер одежды в магазине», – заключает она.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook
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