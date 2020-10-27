Пышнотелая любительница фастфуда похудела на 3 размера, придерживаясь всего одного правила

Таня далеко не сразу осознала, что у нее есть проблемы, ведь ресторанная еда не казалась ей вредной, но, когда она попыталась влезть в любимое платье, поняла, что это невозможно, так как оно попросту стало мало. Тогда женщина прислушалась к себе и поняла, что к лишнему весу добавились и проблемы со здоровьем: ей стало сложнее передвигаться и ходить пешком даже на небольшие расстояния, стали болеть суставы, из-за чего каждый взмах рукой причинял дискомфорт. Это сподвигло молодую женщину наконец пересмотреть свои пищевые привычки. Для начала она полностью отказалась от хлеба и еды на вынос и начала готовить любимые блюда китайской, индийской и итальянской кухонь дома, заменяя высококалорийные ингредиенты более полезными, благодаря чему довольно быстро сбросила 12 килограммов и сэкономила внушительную сумму денег. «Раньше я носила мешковатую одежду, чтобы прикрыть все, но теперь мне нравится красиво одеваться, ведь я чувствую себя гораздо увереннее, чем раньше. У меня не было оправдания, чтобы не худеть, и теперь я достигла своей цели и с удовольствием делюсь с друзьями некоторыми из моих модифицированных рецептов», – говорит она.

Фото: depositphotos

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