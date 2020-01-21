Прогулки с собакой помогли молодой женщине похудеть на 57 кг – и теперь она весит меньше, чем в 10 лет
Историей 23-летней продавщицы заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. Изданию Лора поведала, что вообще мало что понимала в том, что ей сообщили, но решила на всякий случай изменить свой рацион питания. Она стала веганкой и начала каждый день гулять со своей собакой – лабрадором Мисси. И всего за 2 года сбросила внушительные 57 килограммов и 7 размеров одежды.
И что более удивительно, что Лора даже не намеревалась худеть, несмотря на то, что она с самого детства была очень пухлой: «На моем маршруте, по которому гуляла с собакой, мне часто встречались незнакомцы, которые комментировали мою удивительную потерю веса. Но что их шокировало еще больше, так это то, что это произошло совершенно случайно».
Фото: facebook
По словам молодой женщины, вредные пищевые привычки развились у нее еще в юном возрасте – она начала есть чипсы и шоколад до и после каждого прием пищи. И к тому времени, когда ей исполнилось 10 лет, ее вес достиг уже 63 килограммов. Врачи даже предупредили ее, что в 14 лет ей придется установить желудочный бандаж, если так пойдет дальше.
В подростковом возрасте все обошлось, но к 21 году привычки Лоры в еде стали совершенно неконтролируемыми: она заказывала 2 или 3 блюда на вынос в неделю. Однако незадолго до своего дня рождения ей пришло в голову стать веганкой, но произошло это не из-за того, что она решила таким образом похудеть, а просто ее настигло осознание, то куриная кожа, которую она так любит, когда-то была частью живого существа.
Спустя небольшое количество времени, после того как Лора перешла на растительную пищу, одежда стала сидеть на ней гораздо лучше, а ее уверенность в себе впервые с детских лет начала расти. Усилили эффект ежедневные прогулки с собакой в первые четыре месяца ее вегетарианской диеты. «Я стала более энергичной, после того как стала есть больше фруктов и овощей, мне нужно было постоянно что-то делать, и тогда я начала жить более активно. У меня наладился режим, я стала гораздо лучше спать, раньше ложиться, чтобы встать в 8 утра и погулять с собакой», – пояснила британка. В течение двух лет Лора скинула 7 размеров одежды и весит теперь всего 50 кило – меньше, чем в 10 лет: «Это так сюрреалистично и в то же время прекрасно. Я едва узнаю себя, когда меня кто-то фотографирует», – подытожила она.
Фото: vostock-photo, facebook
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