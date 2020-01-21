Прогулки с собакой помогли молодой женщине похудеть на 57 кг – и теперь она весит меньше, чем в 10 лет

Историей 23-летней продавщицы заинтересовался британский онлайн-портал The Sun. Изданию Лора поведала, что вообще мало что понимала в том, что ей сообщили, но решила на всякий случай изменить свой рацион питания. Она стала веганкой и начала каждый день гулять со своей собакой – лабрадором Мисси. И всего за 2 года сбросила внушительные 57 килограммов и 7 размеров одежды.

И что более удивительно, что Лора даже не намеревалась худеть, несмотря на то, что она с самого детства была очень пухлой: «На моем маршруте, по которому гуляла с собакой, мне часто встречались незнакомцы, которые комментировали мою удивительную потерю веса. Но что их шокировало еще больше, так это то, что это произошло совершенно случайно».