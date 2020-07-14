Продюсер группы «Ласковый май» похудел на 43 кг и рассказал, как ему это удалось

Продюсер отметил, его диета разрешает есть все, за исключением сахара и крепких спиртных напитков, но в очень небольших Количествах: «Порционно – не более 200 г еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник — разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно — от алкоголя тоже важно отказаться». Кроме того, Разин каждое утро начинает с бутерброда с печенью трески, так как в этом продукте много необходимого организму витамина D.

В комментариях к посту пользователи заявили, что им нравится такая система питания, потому что в основе рациона – рыба и овощи, в которых много полезных веществ, однако в интервью «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина назвала диету Разина шуткой ради мини-сенсации: «Никакой связи с тем, что он отказался от мяса или ест теперь селедку, нет. Главное правило для похудения — общая калорийность. Если у него дефицит калорий, то он будет худеть. Он же не перешел на простые углеводы, сладости. Он заменил мясо на селедку, малосоленую, я так думаю. Соленые огурцы, селедка задерживают жидкость в организме, но все зависит от количества съеденного. <…> ничего принципиально нового в таком питании нет».

Фото: Instagram razin_andrei_lm

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