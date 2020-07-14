Продюсер группы «Ласковый май» похудел на 43 кг и рассказал, как ему это удалось
О снижении веса со 150-ти до 107 килограммов скандально известный продюсер сообщил в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Разин признался, что сел на специальную диету, которую ему рекомендовали врач-диетологи, которые помогали многим звездам, среди которых и сама Алла Пугачева. По его словам, это идеальная система питания для всех, кто обожает вкусно поесть, и при этом щадяще воздействует на организм.
«Я перешел на селедочку вместо мяса. Огурчик соленый, лучок, укроп. <…> И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 кг по сравнению со 150», – гордо заявил Разин.
Продюсер отметил, его диета разрешает есть все, за исключением сахара и крепких спиртных напитков, но в очень небольших Количествах: «Порционно – не более 200 г еды. Если я снова захочу поесть, ближайший прием пищи через три часа. После шести часов я ничего не ем. Остаюсь только на воде. Понедельник — разгрузочный день, я голодаю. То, что может быть некоторым не очень приятно — от алкоголя тоже важно отказаться». Кроме того, Разин каждое утро начинает с бутерброда с печенью трески, так как в этом продукте много необходимого организму витамина D.
В комментариях к посту пользователи заявили, что им нравится такая система питания, потому что в основе рациона – рыба и овощи, в которых много полезных веществ, однако в интервью «Вечерней Москве» диетолог Елена Соломатина назвала диету Разина шуткой ради мини-сенсации: «Никакой связи с тем, что он отказался от мяса или ест теперь селедку, нет. Главное правило для похудения — общая калорийность. Если у него дефицит калорий, то он будет худеть. Он же не перешел на простые углеводы, сладости. Он заменил мясо на селедку, малосоленую, я так думаю. Соленые огурцы, селедка задерживают жидкость в организме, но все зависит от количества съеденного. <…> ничего принципиально нового в таком питании нет».
Фото: Instagram razin_andrei_lm
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!