Прикованная к постели женщина, весившая 340 килограммов, сумела похудеть в 5 раз

Женщина выполнила это требование, и на протяжении последующих лет ей сначала вырезали лимфему, что позволило ей наконец самостоятельно встать с постели, затем провели бариатрическую операцию. Все это время Милла продолжала придерживаться диеты, и ее вес неуклонно снижался. Затем ей удалили излишки кожи, образовавшиеся после похудения, а также заменили коленные суставы. Итогом трехлетнего преображения стало похудение на 270 килограммов. Сегодня американка весит 70 килограммов, занимается спортом в компании детей, которые заявляют, что очень гордятся своей мамой.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, кадры из реалити-шоу "Моя 600-фунтовая жизнь", YouTube

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