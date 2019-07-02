Прикованная к постели женщина, весившая 340 килограммов, сумела похудеть в 5 раз

Об этом удивительном случае рассказывает британское онлайн-издание Daily Mail. Милла, по ее словам, страдала избыточного веса всю жизнь. Когда она выходила замуж, ее вес уже превышал 180 килограммов, а после рождения первого ребенка он стал еще больше – 220 килограммов. Ситуация усугубилась еще сильнее, когда на ноге женщины образовалась лимфедема – заболевание, сопровождающееся постоянно нарастающим отеком мягких тканей пораженной области. Из-за него американке стало сложно передвигаться, что способствовало дальнейшему увеличению веса, который в какой-то момент достиг критической отметки в 340 килограммов. Женщина оказалась фактически заточена в четырех стенах своей комнаты и ничего не могла делать без посторонней помощи.
Каждый день Миллы начинался с того, что ее дети-подростки, специально просыпавшиеся пораньше, совместными усилиями помогали ей подняться с постели и помыться. Так продолжалось целых 13 лет, два года из которых она вообще не вставала с кровати, ее жизнь превратилась в настоящий кошмар: «Я оказалась в ловушке, в которой была заточена больше двух лет. Все, что я могла делать, это есть и спать. За это время я ни разу не стояла», – признается женщина.
Фото: кадр из реалити-шоу "Моя 600-фунтовая жизнь", YouTube
Избавиться от лишнего веса американке удалось только после того, как она три года назад стала участницей шоу на канале TLC «Моя 600-фунтовая жизнь». В рамках проекта бариатрический хирург Юнан Новзарадан согласился сделать ей операцию по уменьшению желудка и удалению лимфемы при условии, что она самостоятельно скинет 45 килограммов. Требование врача было обусловлено тем, чтобы, во-первых, снизить риски проведении хирургического вмешательства, а во-вторых, специалист хотел быть уверен, что Милла разберется со своим пристрастием к еде и избавится от этой зависимости.
Фото: кадр из реалити-шоу "Моя 600-фунтовая жизнь", YouTube
Женщина выполнила это требование, и на протяжении последующих лет ей сначала вырезали лимфему, что позволило ей наконец самостоятельно встать с постели, затем провели бариатрическую операцию. Все это время Милла продолжала придерживаться диеты, и ее вес неуклонно снижался. Затем ей удалили излишки кожи, образовавшиеся после похудения, а также заменили коленные суставы. Итогом трехлетнего преображения стало похудение на 270 килограммов. Сегодня американка весит 70 килограммов, занимается спортом в компании детей, которые заявляют, что очень гордятся своей мамой.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, кадры из реалити-шоу "Моя 600-фунтовая жизнь", YouTube
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