Постройневшая Мария Шумакова рассказала о своей мотивации

Поклонники звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой восхищаются ее фигурой. Актриса неоднократно признавалась, что не относится к тем девушкам, которые могут есть все и не толстеть. Ее стройная фигура — результат активных тренировок и правильного питания. Несколько часов назад Мария опубликовала необычное фото из спортзала и вновь обратилась к подписчикам: «Я уже рассказывала много раз, что я склонна к полноте. Но недавно я поняла, что эта слабость — большой дар. У меня постоянно есть мотивация следить за своим питанием (а питание-это прежде всего) и заниматься своим телом. Стоит мне немного расслабиться и полениться, как я уже не влезаю в большую часть гардероба. Сейчас, конечно, могут возникнуть комментарии, что я не в своём весе, раз тело всё время хочет увеличиваться. Но знаете, что значит в моём понимании «немного расслабиться»? Ну вот, не глядя, съесть целую плитку шоколада или например ведерко мороженого и всё это заесть хорошей порцией пасты. У меня оооочень хороший аппетит и с детства не здоровые пищевые привычки. Безусловно, голодание на Алтае изменило многое и есть всякую ерунду хочется только во время стресса. Но в силу своей эмоциональности (что тоже является большим даром) бывают периоды эмоциональной войны. Это когда многие вещи вызывают острую реакцию. Конечно же, медитация, йога первые помощники, но иногда слабая человеческая природа рвётся к бесполезному сахару, и тут держите меня семеро! В эти моменты очень помогают регулярные тренировки. Просто жалко своих усилий: вспоминаешь, как сонная с утра мчишь через весь город, как преодолеваешь себя, вспоминаешь, как хорошо на тебе может сидеть платье и вот уже вместо шоколадки ты с удовольствием жуёшь грушу».