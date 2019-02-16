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Постройневшая Мария Шумакова рассказала о своей мотивации

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Шумакова в купальнике

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Актриса поделилась секретами своей красоты.

Поклонники звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой восхищаются ее фигурой. Актриса неоднократно признавалась, что не относится к тем девушкам, которые могут есть все и не толстеть. Ее стройная фигура — результат активных тренировок и правильного питания. Несколько часов назад Мария опубликовала необычное фото из спортзала и вновь обратилась к подписчикам: «Я уже рассказывала много раз, что я склонна к полноте. Но недавно я поняла, что эта слабость — большой дар. У меня постоянно есть мотивация следить за своим питанием (а питание-это прежде всего) и заниматься своим телом. Стоит мне немного расслабиться и полениться, как я уже не влезаю в большую часть гардероба. Сейчас, конечно, могут возникнуть комментарии, что я не в своём весе, раз тело всё время хочет увеличиваться. Но знаете, что значит в моём понимании «немного расслабиться»? Ну вот, не глядя, съесть целую плитку шоколада или например ведерко мороженого и всё это заесть хорошей порцией пасты. У меня оооочень хороший аппетит и с детства не здоровые пищевые привычки. Безусловно, голодание на Алтае изменило многое и есть всякую ерунду хочется только во время стресса. Но в силу своей эмоциональности (что тоже является большим даром) бывают периоды эмоциональной войны. Это когда многие вещи вызывают острую реакцию. Конечно же, медитация, йога первые помощники, но иногда слабая человеческая природа рвётся к бесполезному сахару, и тут держите меня семеро! В эти моменты очень помогают регулярные тренировки. Просто жалко своих усилий: вспоминаешь, как сонная с утра мчишь через весь город, как преодолеваешь себя, вспоминаешь, как хорошо на тебе может сидеть платье и вот уже вместо шоколадки ты с удовольствием жуёшь грушу».

«Я не считаю, что все должны выглядеть одинаково, но быть хозяином, а не рабом своего тела и желаний долг каждого человека. Я никогда не поверю, что картошка фри и пицца может принести хоть какую-то пользу. А потому, знаете что? Суббота отличный день, чтобы начать осознанно относится к своему питанию. Суббота отличный день, чтобы начать заниматься своим телом! Думаю это и есть истинная любовь к себе», — подытожила Шумакова.

Фолловеры осыпали Марию комплиментами и поблагодарили за мотивацию к активным действиям: «Очень умные и поучительные слова, побольше мотивирующих постов Вы просто восхитительны!», «Очень правильные слова!)», «Вот прям в точку ! Очень классно написано!», «У вас шикарная фигура», «Прекрасно сказано👏и Вы прекрасны, Мария».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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