Популярная блогерша сбросила 92 кг, избавилась от лишней кожи и превратилась в сексуальную красотку
Фото: Instagram simone_anderson
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, 29-летняя автор успешного блога и мотивационный оратор Симон Андерсон, которой удалось сбросить больше половины собственного веса, поделилась своей историей к стройности и здоровью. По ее словам, в 23 года она жить не могла без фастфуда и полуфабрикатов, которые составляли основу ее рациона. «Сравнивая себя сейчас и 6 лет назад, я не узнаю того человека на фотографиях. Прежняя я ела исключительно ультрапереработанную пищу и не думала о том, что диета на фастфуде – это ненормально. Но мой желудок был так растянут, что я никак не могла насытиться. Даже обычная 20-минутная прогулка для меня тогда была смерти подобна. Да что там? Я не могла нормально спуститься или подняться по лестнице», – откровенно заявила Андерсон.
Однако женщина поняла, что так жить невозможно и в 2014 году решилась на операцию по уменьшению желудка, села на диету, начала ежедневно заниматься спортом (кардио и силовые тренировки). «Я ем сбалансированную и свежую еду и с удовольствием наблюдаю за тем, насколько крепче и подтянутее я становлюсь каждый день», – пояснила она. Блогер призналась, что вес никогда не определял ее как личность, она всегда была общительной, игривой и подвижной Симоной, но он ограничивал ее возможности. «Хирургическая операция спасла мне жизнь и изменила ее», – добавила она.
Однако Андерсон призналась, что операция – это не панацея, она не сделает за вас всю последующую тяжелую работу, но она придаст новый импульс, который поможет дальше работать над собой. Когда вес женщины снизился до желаемой отметки, она осталась с килограммами лишней кожи, ее грудь обвисла, потому она решилась на изнурительную операцию по избавлению от этих недостатков. Кроме того, она немного увеличила губы и поправила скулы при помощи филлеров, благодаря чему превратилась в сексуальную красотку, которую знакомые не всегда поначалу узнавали на улице.
Фото: Instagram simone_anderson
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