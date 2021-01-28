Попугай потолстел от чипсов и перестал летать

Птицу в марте 2020 года «усыновила» 22-летняя британка Хлои Шортен. Она взяла питомца на передержку, а потом оставила себе. Баде был большим поклонником чипсов: он мог обнаружить открывающуюся пачку на расстоянии шести километров.

«Баде приехал ко мне всего за несколько дней до того, как начался карантин, птица стала невыносимой для своих владельцев, они больше не могли о ней заботиться, — сказала она. — Попугаи — невероятно умные и нуждаются в особом уходе. В нашем случае питомец имел лишний вес, он был 620 граммов — это на 200 граммов тяжелее, чем обычно».