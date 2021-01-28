Попугай потолстел от чипсов и перестал летать
Фото: pixabay.com
Птицу в марте 2020 года «усыновила» 22-летняя британка Хлои Шортен. Она взяла питомца на передержку, а потом оставила себе. Баде был большим поклонником чипсов: он мог обнаружить открывающуюся пачку на расстоянии шести километров.
«Баде приехал ко мне всего за несколько дней до того, как начался карантин, птица стала невыносимой для своих владельцев, они больше не могли о ней заботиться, — сказала она. — Попугаи — невероятно умные и нуждаются в особом уходе. В нашем случае питомец имел лишний вес, он был 620 граммов — это на 200 граммов тяжелее, чем обычно».
Птица не могла оторваться от земли из-за своего размера и перестала летать. «У нее слух, как у летучей мыши, и она может обнаружить упаковку чипсов, открываемую за шесть километров. Поэтому неудивительно, что Баде потолстел. Чипсы были строго запрещены в нашем доме, поэтому попугай не мог их достать», — призналась Хлои.
Севший на «диету» попугай быстро потерял лишние граммы. Теперь болтливый друг Хлои может летать. «Он такой забавный персонаж, скрашивает наши дни, особенно в это трудное время.
Баде любит петь. Он обожает моего мужа и поет песни из сериалов», — добавила британка.
Фото: pixabay.com
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