Полные супруги, совместно весившие 240 кг, похудели и теперь ежедневно пробегают 8 км

Тони добавляет, что привести себя в форму супруги смогли, вступив в клуб для похудения: «В декабре 2017 года я спросил у Кэти, что она хочет получить в подарок на Рождество. Она немного разволновалась, но призналась, что хочет стать членом организации, помогающей людям избавиться от лишнего веса. Я видел, как сильно она хочет изменений, потом решил не только сделать ей такой подарок, но и вступить туда вместе с ней». Спустя 17 месяцев членства в этом клубе пара совокупно сбросила 105 килограммов: женщина уменьшилась до 63 кг, а ее муж – 72 кг, за свои успехи они даже получили почетный титул «Самая похудевшая пара года».

Кэти признается, что данный прогресс дался ей поначалу нелегко: «Перед первой групповой встречей, даже несмотря на то, что Тони был рядом, я ужасно нервничала. Но консультант встретил нас с широкой улыбкой и помог почувствовать себя непринужденно. В группе тоже все были очень дружелюбны. Муж же особенно обрадовался, когда услышал о том, что не придется жестко ограничивать себя в еде».