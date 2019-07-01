Полные супруги, совместно весившие 240 кг, похудели и теперь ежедневно пробегают 8 км

45-летняя Кэти и 52-летний Тони из Англии задумались о том, что лишние килограммы могут стать причиной не только проблем со здоровьем, но и их преждевременной кончины, когда их старшей дочери исполнилось 18 лет. Совокупный вес пары на тот момент составлял 240 килограммов: Тони весил 105 кг, а его супруга – 135 кг. «Будучи мамой четверых детей, я привыкла думать о себе в последнюю очередь. Я всегда была большой, но с каждой беременностью вес все увеличивался, причем настолько, что на всех моих медицинских картах появилась большая светящаяся наклейка, напоминающая обо всех рисках этой проблемы, – признается Кэти. – Когда нашей старшей дочери исполнилось 18 лет, меня поразило, что дети внезапно повзрослели, что однажды у меня могут появиться внуки. Но моя физическая форма была столь плохой, что я могла и не дожить до этого момента. Даже короткая прогулка утомляла меня. Мне не нравилось подниматься по лестнице. Что-то должно было измениться».
Тони добавляет, что привести себя в форму супруги смогли, вступив в клуб для похудения: «В декабре 2017 года я спросил у Кэти, что она хочет получить в подарок на Рождество. Она немного разволновалась, но призналась, что хочет стать членом организации, помогающей людям избавиться от лишнего веса. Я видел, как сильно она хочет изменений, потом решил не только сделать ей такой подарок, но и вступить туда вместе с ней». Спустя 17 месяцев членства в этом клубе пара совокупно сбросила 105 килограммов: женщина уменьшилась до 63 кг, а ее муж – 72 кг, за свои успехи они даже получили почетный титул «Самая похудевшая пара года».
Кэти признается, что данный прогресс дался ей поначалу нелегко: «Перед первой групповой встречей, даже несмотря на то, что Тони был рядом, я ужасно нервничала. Но консультант встретил нас с широкой улыбкой и помог почувствовать себя непринужденно. В группе тоже все были очень дружелюбны. Муж же особенно обрадовался, когда услышал о том, что не придется жестко ограничивать себя в еде».
Фото: facebook Katie Viney
Сегодня пара по-настоящему счастлива в своем новом весе и новой жизни. «До того, как мы похудели, мы были совсем не активны, – говорит Тони. – Во время семейного отдыха мы приезжали на пляж и оставались сидеть в машине, откуда смотрели, как наши дети играют на побережье. Теперь я понимаю, что мы не наслаждались отдыхом с ними в полной мере. Теперь мы пробегаем до 8 километров в день вместе с нашими двумя собаками и полны энергии, потому активные выходные для нас – норма». Кэти добавляет: «До похудения у меня был целлюлит и такие проблемы с венами, что приходилось постоянно носить хирургические чулки. После сброса веса у меня улучшилось кровообращение и тромбофлебит на одной из ног полностью ушел».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: facebook Katie Viney
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