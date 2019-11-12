Полная невеста похудела на 45 кг, чтобы выйти замуж в свадебном платье маленького размера

По словам Шарлотты, которые приводит британский таблоид The Sun, помолвка стала для нее мотивацией к похудению, которой ей так не хватало до этого. Женщина признается, что всегда была «большой девочкой», ее вес стал расти в позднеподростковом возрасте и после поступления в университет, когда она начала плохо питаться после расставания с парнем.

Британка признается, что фастфуд, чипсы и шоколад стали ее постоянными спутниками: «Я никогда не думала дважды, прежде чем съесть вечером целую шоколадку, еда на вынос также была всегда со мной, я заказывала доставку минимум дважды в неделю, и это главное, от чего мне пришлось отказаться, – заявляет Шарлотта. – Я всегда подсознательно знала, что мне нужно похудеть, это всегда было в моей голове, но я просто ничего не делала. Я ходила к врачам на профилактические осмотры, они мне говорили о том, что мне надо сбросить вес, но мне не хватало пинка».