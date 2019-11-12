Полная невеста похудела на 45 кг, чтобы выйти замуж в свадебном платье маленького размера
По словам Шарлотты, которые приводит британский таблоид The Sun, помолвка стала для нее мотивацией к похудению, которой ей так не хватало до этого. Женщина признается, что всегда была «большой девочкой», ее вес стал расти в позднеподростковом возрасте и после поступления в университет, когда она начала плохо питаться после расставания с парнем.
Британка признается, что фастфуд, чипсы и шоколад стали ее постоянными спутниками: «Я никогда не думала дважды, прежде чем съесть вечером целую шоколадку, еда на вынос также была всегда со мной, я заказывала доставку минимум дважды в неделю, и это главное, от чего мне пришлось отказаться, – заявляет Шарлотта. – Я всегда подсознательно знала, что мне нужно похудеть, это всегда было в моей голове, но я просто ничего не делала. Я ходила к врачам на профилактические осмотры, они мне говорили о том, что мне надо сбросить вес, но мне не хватало пинка».
Фото: facebook
Не помогало даже то, что ее крупные размеры стали сказываться на здоровье и уверенности в себе. Ей было сложно найти подходящую одежду, у нее появилась одышка, она постоянно чувствовала себя уставшей, но только предложение руки и сердца заставило ее действовать.
Дело в том, что женщина испугалась того, как будет выглядеть в день свадьбы – ей очень не хотелось быть толстой невестой: «Когда мы обручились, я вдруг поняла, что хочу хорошо выглядеть на свадебных фотографиях. Кроме того, меня приводили в ужас свадебные салоны, я не могла пойти туда в том виде, в котором я была. Я была смущена настолько сильно, что села на диету».
Шарлотта отказалась от доставки, урезала порции и стала тщательно следить за тем, что попадало к ней на тарелку. В результате в преддверии свадьбы она похудела на 38 килограммов и, когда пошла покупать платье, смогла влезть в то, о котором и мечтать раньше не смела. Она призналась: «Я ни на секунду не могла вообразить, что надену то свадебное платье, в котором в итоге вышла замуж. Я и не думала, что смогу сбросить столько килограммов. На свадебных фото в социальных сетях я видела всех этих стройных женщин и даже не могла мечтать, что буду выглядеть, как они». А за 4 недели до свадьбы швее пришлось ушить купленное платье – британка похудела еще на 7 килограммов. Когда будущий муж Шарлотты увидел ее идущей по проходу, он был ошарашен и восхищен изменениями, которые в ней произошли.
Фото: vostock-photo, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!