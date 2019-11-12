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Полная невеста похудела на 45 кг, чтобы выйти замуж в свадебном платье маленького размера

Женщина-полицейский Шарлотта Хатчинсон, максимальный вес которой достигал 115 килограммов, сбросила практически половину своего веса, чтобы не быть «толстой невестой».

По словам Шарлотты, которые приводит британский таблоид The Sun, помолвка стала для нее мотивацией к похудению, которой ей так не хватало до этого. Женщина признается, что всегда была «большой девочкой», ее вес стал расти в позднеподростковом возрасте и после поступления в университет, когда она начала плохо питаться после расставания с парнем.

Британка признается, что фастфуд, чипсы и шоколад стали ее постоянными спутниками: «Я никогда не думала дважды, прежде чем съесть вечером целую шоколадку, еда на вынос также была всегда со мной, я заказывала доставку минимум дважды в неделю, и это главное, от чего мне пришлось отказаться, – заявляет Шарлотта. – Я всегда подсознательно знала, что мне нужно похудеть, это всегда было в моей голове, но я просто ничего не делала. Я ходила к врачам на профилактические осмотры, они мне говорили о том, что мне надо сбросить вес, но мне не хватало пинка».

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Фото: facebook

Не помогало даже то, что ее крупные размеры стали сказываться на здоровье и уверенности в себе. Ей было сложно найти подходящую одежду, у нее появилась одышка, она постоянно чувствовала себя уставшей, но только предложение руки и сердца заставило ее действовать.

Дело в том, что женщина испугалась того, как будет выглядеть в день свадьбы – ей очень не хотелось быть толстой невестой: «Когда мы обручились, я вдруг поняла, что хочу хорошо выглядеть на свадебных фотографиях. Кроме того, меня приводили в ужас свадебные салоны, я не могла пойти туда в том виде, в котором я была. Я была смущена настолько сильно, что села на диету».

Шарлотта отказалась от доставки, урезала порции и стала тщательно следить за тем, что попадало к ней на тарелку. В результате в преддверии свадьбы она похудела на 38 килограммов и, когда пошла покупать платье, смогла влезть в то, о котором и мечтать раньше не смела. Она призналась: «Я ни на секунду не могла вообразить, что надену то свадебное платье, в котором в итоге вышла замуж. Я и не думала, что смогу сбросить столько килограммов. На свадебных фото в социальных сетях я видела всех этих стройных женщин и даже не могла мечтать, что буду выглядеть, как они». А за 4 недели до свадьбы швее пришлось ушить купленное платье – британка похудела еще на 7 килограммов. Когда будущий муж Шарлотты увидел ее идущей по проходу, он был ошарашен и восхищен изменениями, которые в ней произошли.

Фото: vostock-photo, facebook

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