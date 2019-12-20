Похудевшую на 96 кг женщину на улице не узнала родная мать

В 2017 году женщина наконец поняла, что дальше так жить нельзя и, если продолжать в том же духе, она долго не протянет. Потому она решила кардинально изменить свои привычки и сделать операцию по шунтированию желудка.

После операции Уоткинс начала придерживаться жесткой диеты с общей суточной калорийностью 700 ккал, чтобы сбросить лишние килограммы. Уже за первый месяц такого режима она сбросила внушительные 6,5 кило. Такую диету она соблюдала в течение года. По прошествии этого срока она повысила калорийность до 1200 ккал и следовала ей еще полгода. В общей сложности за 18 месяцев женщина скинула целых 75 килограммов.