Похудевшую на 96 кг женщину на улице не узнала родная мать
Как сообщает британский онлайн-портал The Mirror, Уоткинс с детства была полной и на протяжении всей сознательной жизни боролась с лишним весом и своими нездоровыми пищевыми привычками. Однако к 36 годам она стала столь большой, что с трудом ходила и стояла, а потому бессознательно изолировала себя от внешнего мира, чтобы избежать оценивающих взглядов и жалости со стороны незнакомцев.
Фото: facebook
В 2017 году женщина наконец поняла, что дальше так жить нельзя и, если продолжать в том же духе, она долго не протянет. Потому она решила кардинально изменить свои привычки и сделать операцию по шунтированию желудка.
После операции Уоткинс начала придерживаться жесткой диеты с общей суточной калорийностью 700 ккал, чтобы сбросить лишние килограммы. Уже за первый месяц такого режима она сбросила внушительные 6,5 кило. Такую диету она соблюдала в течение года. По прошествии этого срока она повысила калорийность до 1200 ккал и следовала ей еще полгода. В общей сложности за 18 месяцев женщина скинула целых 75 килограммов.
«Мне было трудно вставать с кровати или с дивана без усилий. Трудно было работать, стоять или сидеть без поддержки больше часа. Я не верила, что у меня когда-нибудь будут настоящие серьезные отношения, потому что никто не сочтет меня привлекательной», – объясняет она. Однако как только Элизабет сбросила вес, ее уверенность в себе значительно выросла. Она стала носить красивую одежду и изменилась настолько, что многие знакомые перестали узнавать ее. Однажды даже родная мать прошла мимо нее на улице, потому что не поняла, что перед ней ее дочь. В личной жизни британки также произошли изменения: она встретила мужчину, с которым у нее начались отношения, и вскоре он сделал ей предложение руки и сердца.
Фото: vostock-photo, facebook
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