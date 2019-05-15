Похудеть играючи: создана компьютерная игра, подавляющая тягу к сладкому

Результаты эксперимента, опубликованные в Journal of Behavioral Medicine, гласят, что половина участников исследования за 8 недель сумела сбросить 3,1% своего веса.

Специалисты утверждают: разработанная программа, названная Diet DASH, нацелена на часть головного мозга, отвечающего за подавление импульсов, благодаря чему человек может обуздать свою страсть к сладкому и добивается устойчивого процесса похудения. Тестировали игру добровольцы, страдающие от избыточного веса, и ежедневно употребляющие в пищу не менее двух порций сладкого.

Суть игры заключается в том, ее участники быстро перемещаются по супермаркету и наполняют тележку полезными продуктами и при этом отказываются от вредной пищи. За правильное питание в корзине они получают баллы. В ней есть уровни сложности, от которых будет зависеть степень искушения при выборе еды.

Перед началом эксперимента все участники прослушали лекцию о правильном питании, а затем в течение 6 недель играли по несколько минут в день, а в оставшиеся 2 недели – один раз в неделю. За это время добровольцы отметили, что их увлек процесс, и заявили, что намерены продолжать тренироваться и дальше.

Однако ученые заявляют, что полностью заменить диету когнитивная игра не может, она только облегчает процесс похудения.