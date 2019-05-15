logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Похудеть играючи: создана компьютерная игра, подавляющая тягу к сладкому

Ученые из Дрексельского университета США разработали когнитивную компьютерную игру, позволяющую сократить потребление сахара.

Результаты эксперимента, опубликованные в Journal of Behavioral Medicine, гласят, что половина участников исследования за 8 недель сумела сбросить 3,1% своего веса.

Специалисты утверждают: разработанная программа, названная Diet DASH, нацелена на часть головного мозга, отвечающего за подавление импульсов, благодаря чему человек может обуздать свою страсть к сладкому и добивается устойчивого процесса похудения. Тестировали игру добровольцы, страдающие от избыточного веса, и ежедневно употребляющие в пищу не менее двух порций сладкого.

Суть игры заключается в том, ее участники быстро перемещаются по супермаркету и наполняют тележку полезными продуктами и при этом отказываются от вредной пищи. За правильное питание в корзине они получают баллы. В ней есть уровни сложности, от которых будет зависеть степень искушения при выборе еды.

Перед началом эксперимента все участники прослушали лекцию о правильном питании, а затем в течение 6 недель играли по несколько минут в день, а в оставшиеся 2 недели – один раз в неделю. За это время добровольцы отметили, что их увлек процесс, и заявили, что намерены продолжать тренироваться и дальше.

Однако ученые заявляют, что полностью заменить диету когнитивная игра не может, она только облегчает процесс похудения.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Рядом жена»: Максим Галкин показал, как отдыхает с Аллой Пугачевой
«Так фотошопила ноги, что ножка стула расплылась»: в Сети обсуждают новое фото очень стройной Анны Хилькевич