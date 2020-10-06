Почему вы сидите на диете и при этом не худеете и как это исправить

По словам эксперта, недоедание может быть так же вредно, как и переедание. «Ограничить свой рацион гораздо сложнее, чем просто практически перестать есть. Однако поиск столь легких решений чреват тем, что организм будет стабильно недополучать важные витамины, микроэлементы, белки и жиры, которые необходимы для нормального функционирования», – говорит Баллок-Линч. Здоровое питание – это больше о том, какую пищу вы едите, а не о ее количестве. Недоедание изменяет способ функционирования мозга, тело приходит в режим экономии энергии, появляется озноб, замедляется сердечный ритм, ухудшаются пищеварение и обмен веществ, снижается иммунитет, появляется хроническая усталость. Все эти знаки тела не стоит игнорировать, если вы сидите на диете, так как они сигнализируют о том, что что-то идет не так и пора пересмотреть свой рацион. А если вы еще и голодаете и при этом усердно тренируетесь, это может привести к еще более плачевным последствиям. Единственное, чего вы, скорее всего не добьетесь, это снижение веса, потому что ваш метаболизм замедлится в попытках экономить запасы энергии. Более того, вы даже можете поправиться. Эксперт советует прислушиваться к себе и подходить разумно к выбору диеты и спортивных нагрузок, тогда вы обязательно добьетесь успеха.

Фото: depositphotos

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