Пьем молоко и закусываем сыром: ученые объяснили, почему нельзя исключать некоторые продукты
Ян Гивенс, профессор в области пищевых продуктов и питания в Университете Рединга сделал заявление, что женщины, которые не употребляют в ежедневном рационе мясо и молочную продукцию, подвергают свой организм серьезному риску. Эксперт сообщил, что девушки больше молодых людей подвержены риску дефицита железа, магния, йода, кальция и цинка.
Половина девушек в возрасте от 11 до 18 лет потребляют меньше минимально рекомендуемой нормы магния и железа, при этом женщины в возрастной группе от 19 до 64 лет подвержены еще большему риску: 27% из них употребляют меньше железа, чем нужно.
По словам эксперта, для восполнения нормы показателей необходимо употреблять 100 г натурального йогурта и/или 50 г сыра ежедневно. Что касается мяса и рыбы, то тут все немного сложнее. Для сбалансированного питания следует придерживаться такой формулы: от одной до двух порций органического красного мяса в неделю, от одной до двух порций мяса домашней птицы или свинины, от двух до трех порций рыбы (две из которых должны быть жирными). При этом два дня в неделю должны быть вегетарианскими или полностью растительными.
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Если же принципы вам не позволяют есть определенные продукты, то следует очень внимательно относится к составлению еженедельного меню, чтобы наполнить его необходимыми элементами. Скорее всего, будет необходимо добавить витамины и полезные микроэлементы, чтобы повысить организм получил все необходимое для здорового развития. Но делать это нужно только после консультации с врачом, не занимайтесь самолечением.
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