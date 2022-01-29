Пьем молоко и закусываем сыром: ученые объяснили, почему нельзя исключать некоторые продукты

По словам эксперта, для восполнения нормы показателей необходимо употреблять 100 г натурального йогурта и/или 50 г сыра ежедневно. Что касается мяса и рыбы, то тут все немного сложнее. Для сбалансированного питания следует придерживаться такой формулы: от одной до двух порций органического красного мяса в неделю, от одной до двух порций мяса домашней птицы или свинины, от двух до трех порций рыбы (две из которых должны быть жирными). При этом два дня в неделю должны быть вегетарианскими или полностью растительными.