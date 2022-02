Пей и худей: диетолог назвала 5 напитков, способствующих сжиганию жира на животе

Плюс к этому флавоноиды, находящиеся в черном чае, тоже полезны для похудения. По данным Food & Function, 3 чашки несладкого напитка каждый день в течение трех месяцев позволили уменьшить количество жира в брюшной полости.

А кофе уменьшает аппетит, а значит, снижает количество потребляемых калорий и помогает похудеть. «Кофеин стимулирует термогенез, который, по сути, заставляет наш организм вырабатывать больше тепла, тратить больше энергии и сжигать дополнительные калории», — сообщила Дикман Eat This, Not That. В то же время коктейли с сывороточным протеином тоже позволяют подавить тягу к еде, поскольку белок является насыщающим макроэлементом.