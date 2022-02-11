Пей и худей: диетолог назвала 5 напитков, способствующих сжиганию жира на животе

В первую очередь специалисты рекомендуют регулярно пить обычную воду. Она помогает организму сжигать жир более эффективно. Подтверждают это результаты одного из исследований с участием 303 человек с лишним весом. В ходе эксперимента людям, которые в течение года регулярно пили около литра воды, удалось похудеть в среднем на 2,5 килограммов.

Но не менее полезен для похудения и зеленый чай. В его составе находятся биологически активные растительные соединения, такие как кофеин и катехины. Как сообщает диетолог Рейчел Дикман, данные компоненты способствуют окислению жира и, соответственно, его дальнейшему исчезновению. Так, участники эксперимента, которые пили зеленый чай в течение 12 недель, избавились от большего количества лишних сантиметров, чем те, кто не употреблял напиток, утверждает Journal of Functional Foods.