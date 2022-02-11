Пей и худей: диетолог назвала 5 напитков, способствующих сжиганию жира на животе
В первую очередь специалисты рекомендуют регулярно пить обычную воду. Она помогает организму сжигать жир более эффективно. Подтверждают это результаты одного из исследований с участием 303 человек с лишним весом. В ходе эксперимента людям, которые в течение года регулярно пили около литра воды, удалось похудеть в среднем на 2,5 килограммов.
Но не менее полезен для похудения и зеленый чай. В его составе находятся биологически активные растительные соединения, такие как кофеин и катехины. Как сообщает диетолог Рейчел Дикман, данные компоненты способствуют окислению жира и, соответственно, его дальнейшему исчезновению. Так, участники эксперимента, которые пили зеленый чай в течение 12 недель, избавились от большего количества лишних сантиметров, чем те, кто не употреблял напиток, утверждает Journal of Functional Foods.
Плюс к этому флавоноиды, находящиеся в черном чае, тоже полезны для похудения. По данным Food & Function, 3 чашки несладкого напитка каждый день в течение трех месяцев позволили уменьшить количество жира в брюшной полости.
А кофе уменьшает аппетит, а значит, снижает количество потребляемых калорий и помогает похудеть. «Кофеин стимулирует термогенез, который, по сути, заставляет наш организм вырабатывать больше тепла, тратить больше энергии и сжигать дополнительные калории», — сообщила Дикман Eat This, Not That. В то же время коктейли с сывороточным протеином тоже позволяют подавить тягу к еде, поскольку белок является насыщающим макроэлементом.
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