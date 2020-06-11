От жареного до молока: 6 продуктов, от которых стоит отказаться, чтобы получить плоский живот
Как сообщила британскому онлайн-порталу The Sun диетолог Лиза Борг, бОльшая часть избыточного жира в области талии появляется из-за неразумного выбора диеты и гормонального дисбаланса, вызванного стрессом. И если со вторым справиться можно только под контролем специалиста, то рацион изменить легко и самостоятельно. По мнению эксперта, достаточно для начала исключить всего 6 продуктов – и плоский живот вам гарантирован.
Первое, от чего советует отказаться Борг, продукты из зерновых, в частности, из пшеницы и ржи. В них есть вещество под названием фруктан, которое сложно переваривается и вызывает вздутие. При этом многие уверены, что виной всему глютен, которого традиционно много в углеводах, но это не всегда так. Фруктан содержится в макаронах, хлебе, ячмене, чесноке, крекереха, хлопьях, а также в луке, фисташках и брокколи. Следующая опасная для плоского живота группа продуктов – алкоголь. Из-за бокальчика вина или чего-нибудь покрепче, выпитого вечером за ужином, вы можете проснуться опухшей и одутловатой наутро. Дело в том, что алкоголь способствует удерживанию жидкости в организме, но опасно не только это. Кроме того, газ, содержащийся в популярных в жару напитках типа сидра и пива, приводит к вздутию, а также может вызвать запор, что также не способствует рельефности пресса.
Третья группа продуктов, от которых стоит отказаться – молоко. В большинстве из них содержится лактоза, которую организм переваривает с трудом. При этом исключить стоит не только само молоко, но и мороженое и сыр. Четвертая категория – кофеинсодержащие продукты. Утро начинаете с чашечки кофе или чая? Имейте в виду, что эти напитки вызывают спазмы в кишечнике, следствием которых становится вздутие живота. В качестве альтернативы подойдет травяной чай. Также эксперт рекомендует отказаться от жареного. Эта категория продуктов в целом не слишком полезна, особенно если вы хотите похудеть после самоизоляции. Во время карантина многие готовили жареное или заказывали еду на дом из ресторанов быстрого питания. Однако большинство подобных блюд – это фастфуд, в котором много трансжиров и соли, из-за чего и происходит накопление жира вокруг талии.
И последнее, о чем рекомендует забыть Лиза Борг, – полуфабрикаты. «Полуфабрикаты имеют длительный срок хранения, для этого в них много консервантов, потому таких продуктов по возможности стоит избегать. Лучше заменить их на орехи, семена и фрукты, в которых много клетчатки», – добавила эксперт.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!