От жареного до молока: 6 продуктов, от которых стоит отказаться, чтобы получить плоский живот

Как сообщила британскому онлайн-порталу The Sun диетолог Лиза Борг, бОльшая часть избыточного жира в области талии появляется из-за неразумного выбора диеты и гормонального дисбаланса, вызванного стрессом. И если со вторым справиться можно только под контролем специалиста, то рацион изменить легко и самостоятельно. По мнению эксперта, достаточно для начала исключить всего 6 продуктов – и плоский живот вам гарантирован.

Первое, от чего советует отказаться Борг, продукты из зерновых, в частности, из пшеницы и ржи. В них есть вещество под названием фруктан, которое сложно переваривается и вызывает вздутие. При этом многие уверены, что виной всему глютен, которого традиционно много в углеводах, но это не всегда так. Фруктан содержится в макаронах, хлебе, ячмене, чесноке, крекереха, хлопьях, а также в луке, фисташках и брокколи. Следующая опасная для плоского живота группа продуктов – алкоголь. Из-за бокальчика вина или чего-нибудь покрепче, выпитого вечером за ужином, вы можете проснуться опухшей и одутловатой наутро. Дело в том, что алкоголь способствует удерживанию жидкости в организме, но опасно не только это. Кроме того, газ, содержащийся в популярных в жару напитках типа сидра и пива, приводит к вздутию, а также может вызвать запор, что также не способствует рельефности пресса.