От тарелок холодных тонов до выявления мотивации: секреты похудения без срывов
Обмануть восприятие и, как следствие, организм позволяют несколько ухищрений. Скажем, правильный выбор посуды. Для снижения аппетита и появления чувства насыщения Соломатина рекомендовала есть из небольших тарелок холодных оттенков. «Кто-то ест мелкими ложечками, китайскими палочками, тогда ешь небыстро, это тоже хорошо, потому насыщение приходит не сразу, кровь насыщается глюкозой минут через 20-30 после трапезы», — уточнила она.
Причем если охладить хлеб, отварной картофель или макароны, можно избежать набора веса, потому что крахмал становится редуцированным. А вот холодную воду во время трапезы пить не стоит, так как она быстро проталкивает пищу и вскоре снова появляется чувство голода.
Сладкоежкам специалист предложила добавлять ваниль или корицу в напитки и другие хитрости. «Допустим, какао, налили, пусть это будет большая чашка, добавили туда чуть-чуть молока, можно немного сахарозаменителей. Можно взять как на десерт один финик, или курагу, или кусочек небольшой шоколадки. И вот эту большую чашку какао с небольшим кусочком растягиваем. Тем самым мы обманываем наш организм, нам кажется, что мы съели что-то большое — например, шоколадку», — предложила Елена Соломатина.
В заключение разговора с «Лентой.ру» врач-диетолог отметила значение мотивационной составляющей. Для каждого человека она своя: одни вешают на холодильник фото с идеальной фигурой, тогда как другие представляют, сколько придется отработать в спортзале наеденные калории.
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