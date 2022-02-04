От тарелок холодных тонов до выявления мотивации: секреты похудения без срывов

Обмануть восприятие и, как следствие, организм позволяют несколько ухищрений. Скажем, правильный выбор посуды. Для снижения аппетита и появления чувства насыщения Соломатина рекомендовала есть из небольших тарелок холодных оттенков. «Кто-то ест мелкими ложечками, китайскими палочками, тогда ешь небыстро, это тоже хорошо, потому насыщение приходит не сразу, кровь насыщается глюкозой минут через 20-30 после трапезы», — уточнила она.

Причем если охладить хлеб, отварной картофель или макароны, можно избежать набора веса, потому что крахмал становится редуцированным. А вот холодную воду во время трапезы пить не стоит, так как она быстро проталкивает пищу и вскоре снова появляется чувство голода.