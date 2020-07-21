От Рианны до Адрианы Лимы: диетолог оценила любимые системы похудения звезд

Диета стройной жены Джастина Бибера, фигурой которой не так давно восхищались в Сети, неплохая. На завтрак она ест яйца, смузи из манго, ягоды и цельнозерновой хлеб, на обед салат, овощные суши, авокадо, бобы эдамаме, черный рис и сладкий картофель, а на ужин – пасту без глютена с томатным соусом. Однако эксперт считает, что в ней недостаточно белка и овоще на ужин. Ким Кардашьян на завтрак предпочитает фрукты – манго, ягоды, бананы, ягоды годжи и мюсли, на обед – бобы, сахарную кукурузу и салат с греческим йогуртом, на ужин – авокадо с картофелем фри, тофу и зеленой фасолью. По мнению эксперта, это неплохая система питания, но в ней довольно много сахара и маловато белка. Заслужила похвалу и Рианна, которая предпочитает есть яйца, тост и ягоды на завтрак, рыбу с салатом, кусочек сыра и орехи на обед и карри с рисом – на ужин. В нем много белка, хотя и маловато сложных углеводов, особенно в последний прием пищи.

Белла Хадид свой день начинает с яблочного уксуса, двух яиц, половины авокадо и ягод, на обед ест сыр, салат из овощей, лосося и краснокочанную капусту, перекусывает мороженым, а на ужин может съесть и пиццу. Чаллинер уверена, что это не слишком здоровая диета – в ней много сахара и жира, быстрых углеводов и при этом мало овощей, на фигуре такая система питания позитивно не скажется. Диета Тэйлор Свифт тоже не без огрехов – в ней есть пакетированный сок, которого, по мнению Чаллинер, стоит полностью избегать, а также пирожные и печенье, которые никак не способствуют похудению из-за высокого содержания в них сахара.

Фото: depositphotos

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