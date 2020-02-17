По мнению эксперта, которое опубликовано в британском онлайн-издании The Sun, можно наслаждаться едой на вынос и при этом не сбиться с пути к стройности, на который вы ступили. Наннс объяснила, что человек, придерживающийся диеты, не должен считать, что он себя чего-то лишает или что-то себе запрещает: «Жизнь слишком коротка, потому все мы время от времени заслуживаем вкусное угощение, если оно не противоречит принципам сбалансированного питания. Если присмотреться к меню ресторанов, то можно найти низкокалорийные блюда, наличие которых означает, что можно наслаждаться едой на вынос, даже когда вы на диете». И Терри-Энн назвала популярные блюда из меню на вынос, которых следует избегать и какими можно смело наслаждаться. Среди них – пицца. Только выбирать надо обязательно низкокалорийные варианты, такие есть практически в каждом ресторане. В составе ингредиентов такой пиццы могут быть как курица и пепперони, так и чисто овощи, а тесто – безглютеновое. Главное, о чем всегда надо помнить, выбирая пиццу, даже если в меню нет диетических вариантов, ее основа должна быть тонкой и хрустящей, без фаршированных начинкой пышных корочек. Также брать надо пиццу маленького размера, без дополнительного сыра и начинки из красного мяса, замените их вариантами с большим количеством овощей, рыбы или постного мяса. Рестораны быстрого питания с китайской кухней также предлагают широкий выбор полезных блюд с низким содержанием жира. В их меню много вариантов, приготовленных на пару, в том числе рыбы, пельменей, овощей, которые готовятся без масла, что означает, что содержание жира в них сведено к минимуму. Также можно спокойно брать рис или тушеные овощи. А вот всего, приготовленного в кляре, стоит избегать, в том числе и тостов с креветками, куриных шариков в кисло-сладкой панировке и блинчиков с начинкой.Если вы любите индийскую кухню, то и в ней найдутся блюда, которые вы можете включить в свой диетический рацион. Важно соблюдать лишь несколько правил: избегайте всего, жареного во фритюре, в том числе и лука, а также не берите сливочный карри, хлеба наан и кремовых соусов. А вот блюда из помидоров, хлеб чапати, блюда, карри на основе растительных продуктов, приготовленные в тандыре, рис очень даже допустимы.Закуска фиш энд чипс, ставшая для многих уже традиционным пятничным ужином, также не исключаются целиком и полностью, когда вы на диете. Рыба в принципе очень полезна, нужно только выбирать вариант, приготовленный в сухарях, или рыбные котлеты, а в качестве закусок берите не фри, а бобы, горох или зеленую фасоль. Также помните о размерах порций – выбирайте варианты поменьше, а также избегайте соблазна съесть хлеб. Кебаб после вечерних посиделок с друзьями – еще одно блюдо, от которого сложно отказаться по дороге домой. В данном случае также важно выбрать самую здоровую альтернативу. Прежде всего убедитесь, что вы заказали небольшую порцию, во-вторых, выбирайте питту с салатом и рыбой или нежирным мясом на гриле, а не жаренные во фритюре аналоги. Кроме того, откажитесь от соусов – избегайте майонеза, чесночного или сырного дипа, а если хочется добавить хоть какой-нибудь, возьмите острый с перцем чили или барбекю.Фото: vostock-photo, предоставлены брендамиПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!