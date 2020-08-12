От недостатка сна до жажды: 10 причин, почему вы все время чувствуете голод

Также вы можете принимать жажду за чувство голода – это происходит очень часто. Соблюдение водного баланса может положительно сказаться на вашем состоянии. Кроме того, важно прислушиваться к себе и оценивать, что именно вы хотите съесть. Если жаждете чипсов и соленого, вы действительно обезвожены, а эти продукты помогут удержать влагу в теле. Если хотите полакомиться мороженым или плиткой шоколада и при этом у вас был плохой день, значит, вы просто хотите облегчить свое эмоциональное состояние и взять под контроль хотя бы питание. Если вы пропускаете завтрак, будьте готовы к тому, что вас настигнет неконтролируемое чувство съесть все, что плохо лежит. Кроме того, хороший утренний прием пищи имеет еще и важное психологическое значение: знание того, что вы сыты, позволит держать свой аппетит под контролем и продуктивно работать.

Также чувство голода может вас одолевать, если вы придерживаетесь диеты с малым содержанием белка, потребляете слишком много сахара, недополучаете клетчатку или едите слишком много простых углеводов. И последняя причина – это чрезмерное увлечение фитнесом. Больше упражнений означает, что вам нужно больше еды, чтобы питать организм. Важно, чтобы тренировки соответствовали вашей системе питания, это важно не только для восстановления мышц, но и для контроля над аппетитом.

Фото: depositphotos

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