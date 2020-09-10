От кето до палео: 9 самых популярных в мире диет, которые гарантированно работают

На втором месте по популярности – интервальное голодание. Существует две схемы этой системы питания: первый предполагает дважды в неделю устраивать себе дни с суточной калорийностью не более 500 ккал, а в остальное время можно есть сколько угодно в разумных пределах; второй вариант – придерживаться графика 10:14, 8:16 или 6:18 часов, и есть только в определенные часы. В интервале, когда пищеварение полностью завершено, тело начинает расщеплять жир. На третьем месте – программа «Мир похудения», которая базируется на оптимизации питания. Участникам предоставляется список синергитически свободных продуктов, которые можно есть в неограниченном количестве, это и обеспечивает эффективную потерю веса. Все, кто придерживается этой системы питания, заменяют продукты с высоким содержанием жиров на продукты с низким показателем, а участники программы могут поддерживать друг друга на групповых занятиях.

На четвертом месте – диета Дюкана, которая отличается высоким содержанием белка и практически полным отказом от углеводов. Она создана диетологом Пьером Дюканом более 10 лет назад, в честь которого и названа. Замыкает пятерку лидеров веганство, которое определяется скорее как образ жизни, направленный на исключение, насколько это возможно и практически осуществимо, всех форм эксплуатации и жестокого обращения с животными и употребления их в пищу и для других целей. Это движение зародилось еще в 1944 году и предполагает полный отказ от любых продуктов животного происхождения, включая яйца, молоко и сливочное масло. Споры вызывает у них только мед.

На шестом мете обосновалась средиземноморская диета, рацион которой богат овощами, фруктами, бобовыми, орехами, злаками, зерном, рыбой и ненасыщенными жирами, например, оливковым маслом, а количество мясных и молочных продуктов ограничено. На седьмой позиции – палеодиета, меню которой должно состоять исключительно из той пищи, которую можно поймать или добыть охотой, как во времена пещерных людей. Это значит, что пшеница, молочные продукты, бобовые, алкоголь, кофе, рафинированный сахар, картофель, обработанные продукты и соль исключены, а вот мясо и рыба, яйца, орехи, семена, фрукты, овощи, травы и специи – в фаворе. На восьмом месте – пескетарианство, которое подходит тем, кто не ест мясо, но жить не может без рыбы и морепродуктов, которые составляют основу меню. Также допустимы молочные продукты и яйца. Сбалансированный рацион включает овощи, фрукты, орехи, бобовые и цельнозерновые. Эта система питания в чем-то похожа на средиземноморскую диету. Завершает топ вегетарианство, которое предполагает отказ от мяса, но разрешает мед, молочные продукты, яйца и в некоторых случаях рыбу.

Фото: depositphotos

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