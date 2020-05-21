Основательница империи нижнего белья рассказала, что ей помогло похудеть на 52 кг
Фото: Instagram
Как передает британский онлайн-таблоид The Sun, 48-летняя Мишель Моне – персона, известная в модном бизнесе, она – основательница собственной империи по производству нижнего белья. Однако несмотря на всю свою успешность, женщина многие годы чувствовала себя неудачницей. Дело в том, что по роду своей деятельности она была постоянно окружена одними из самых красивых моделей в мире и на их фоне чувствовала себя толстой. Мишель вспоминает: «Я хотела быть похожей на них, чтобы люди смотрели на меня и говорили: «Боже! Она великолепна!» Но я такой никогда не была. Даже очаровательной я себя назвать не могла». Женщина добавляет, что весила 115 килограммов, потому одевалась в мешковатую одежду, чтобы скрыть свои формы и целлюлит.
Однако все изменилось благодаря модели Рэйчел Хантер, которая поставила Мишель в тупик вопрос, почему та, будучи такой успешной в бизнесе, не относится к своему телу с той же дисциплинированностью. Бизнес-леди задумалась и осознала, что была зависима от вредной еды и фастфуда. «Тогда я ела все, что только могла, – вспоминает она, – любую мусорную и вредную еду. И заливала ее алкоголем, что только помогало весу расти, отчего я чувствовала себя еще более подавленной. Это был замкнутый круг. Я сидела одна и ела, даже когда не была голодна, и это было ужасно».
Еще одним стимулом к похудению для Мишель стала грядущая свадьба с ее женихом, миллиардером Дагом Барроуменом. В столь торжественный день она хотела быть на высоте, чтобы все вокруг восхищались ею. Потому в 2019 году она серьезно занялась спортом – физическим упражнениям она уделяла 6 раз в неделю, предпочитая круговые и силовые тренировки, а на карантине порой проводит и 2 тренировки в день. Кроме того, женщина обратилась к диетологу. По его совету она исключила из рациона хлеб, макароны и картофель, ничего не ест после 19:30, мясо употребляет раз в неделю. Утром она пьет зеленый сок, а затем протеиновый коктейль, на обед у нее домашний суп. Кроме того, она выпивает 5-6 литров воды в день и пользуется известным лайфхаком: «Если вы проголодались, почистите зубы, выпейте воды или пожуйте жвачку. Если ваша диета сбалансирована, вам не нужно перекусывать», – отметила баронесса.
Фото: Instagram
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