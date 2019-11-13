«Одна трава»: поклонники заметно похудевшей Анастасии Волочковой ужаснулись ее продуктовой корзине
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
«Наша хозяюшка по дому Лола прислала мне фото тележки с продуктами из магазина со словами: "Там правда, нечего есть... Но для Вас это целая Еда" Я так смеялась. А ведь это правда... Но зато стройность и легкость мои на лицо», — написала балерина.
«Одна трава, какая вы молодец», «Я на такое умру от голода», «А яйца где?», «Зачем вам столько перца?», «А как же мясо, сыр, рыба, яйца. Все это можно правильно кушать и не поправляться. Я так и делаю. И всегда в форме. И организм насыщенный всем необходимым», «Мяса не ест!! Поэтому и дохлая такая... мышц то нет на чем они будут расти на шпинате что ли», «Поэтому ноги, как у деда в 80 лет. Не одной мышцы», «Ты же не корова, что бы крушат только траву, ешь нормально», «У вас уже вес росту не соответствует остановитесь», — обсуждают фолловеры.
«Столько много бутылочек с ТАНом. Настя, ты не отекаешь от него? Он ведь с солью. Я очень люблю этот напиток, но как потом эти отеки ооо», — задала вопрос одна из подписчиц.
«Да просто надолго покупаем. Срок годности позволяет. И я не одна его пью», — пояснила балерина.
Фото и видео: instagram
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