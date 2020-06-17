Одержимая Барби женщина похудела на 82 кг, чтобы стать похожей на любимую куклу
Фото: facebook Kayla Lavende
Художник по костюмам заявила онлайн-порталу 7news, что ее любовь к Барби зародилась еще в детстве, когда родители, желавшие стимулировать дочь к похудению, вознаграждали ее новыми куклами за любое достижение на этом поприще. Именно тогда она и влюбилась в эстетику Барби. Ее увлечение быстро переросло в одержимость: девочка настолько хотела быть похожей на своего идола, что называла себя «Барби большого размера».
Благодаря любви к легендарной кукле Кайла решила стать художником по костюмам – ей хотелось носить наряды, похожие на те, в которые она наряжала своих Барби. Единственное, что омрачало ее радость, это то, что на какой бы она диете ни сидела, вес сначала уходил, а потом вновь возвращался. В какой-то момент размер ее одежды достиг XXXL, а вес – 154 килограммов. Ей стало трудно передвигаться, летать в самолетах, ходить в кино, она стеснялась, что стала такой большой. Тогда женщина решила, что больше так не может и согласилась на операцию по уменьшению желудка на 80%.
Теперь, спустя 2 года после операции, Кайла весит 73 килограмма и продолжает носить одежду в стиле любимой Барби – благо возможностей у нее стало больше. Чтобы закрепить результат похудения, женщина стала ходить в спортзал. Сначала понемногу, а сейчас ежедневно. «Раньше у меня было более 200 кукол, потому что родители таким образом стимулировали меня худеть и держать свой вес под контролем. Однако после переезда в США мой аппетит вышел из-под контроля из-за того, что мой рабочий график был очень плотным, потому ела я исключительно за полночь и большими порциями. Я всегда была счастливой толстушкой, но знала, что мне надо физически измениться, чтобы улучшить качество своей жизни, – призналась она. – Я больше не хотела жить жизнью с ограничениями. Сейчас я абсолютно счастлива и чувствую себя отлично. За это стоит поблагодарить Барби».
Фото: facebook Kayla Lavende
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