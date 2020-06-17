Одержимая Барби женщина похудела на 82 кг, чтобы стать похожей на любимую куклу

Художник по костюмам заявила онлайн-порталу 7news, что ее любовь к Барби зародилась еще в детстве, когда родители, желавшие стимулировать дочь к похудению, вознаграждали ее новыми куклами за любое достижение на этом поприще. Именно тогда она и влюбилась в эстетику Барби. Ее увлечение быстро переросло в одержимость: девочка настолько хотела быть похожей на своего идола, что называла себя «Барби большого размера».

Благодаря любви к легендарной кукле Кайла решила стать художником по костюмам – ей хотелось носить наряды, похожие на те, в которые она наряжала своих Барби. Единственное, что омрачало ее радость, это то, что на какой бы она диете ни сидела, вес сначала уходил, а потом вновь возвращался. В какой-то момент размер ее одежды достиг XXXL, а вес – 154 килограммов. Ей стало трудно передвигаться, летать в самолетах, ходить в кино, она стеснялась, что стала такой большой. Тогда женщина решила, что больше так не может и согласилась на операцию по уменьшению желудка на 80%.