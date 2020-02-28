Новая версия популярной кето-диеты неустойчива и может быть опасна для здоровья

По его словам, в speed keto, как и в традиционной версии диеты, надо сократить углеводы до 5-10% всего рациона, а количество жира увеличить до 60-70%, оставшиеся 15-30% достаются белку. Таким образом запускается процесс кетоза, когда организм для того, чтобы получить энергию, начинает расходовать свои жировые запасы, что и приводит к похудению. А интервальное голодание предполагает, что есть можно только в определенный промежуток времени – например, в течение 8 часов, оставшиеся 16 часов надо воздерживаться от приема пищи. Таким образом, в гибридной версии кето вы едите только один раз в день, и в этот прием пищи вы должны налегать на продукты и блюда, богатые жиром.

Может ли такой рацион помочь похудеть? Возможно. Но диетологи крайне скептически относятся к столь причудливым и экстремальным системам питания. Диетолог Тони Кастильо заявил: «Я не вижу плюсов в быстром кето. Она явно неустойчива, приводит к срывам в краткосрочной перспективе и сложна для соблюдения в долгосрочной». Он также сказал, что столь редкие приемы пищи полностью противопоказаны людям с расстройствами пищевого поведения в прошлом. Его коллега, диетолог Хиллари Сесере, солидарна с подобными выводами: «Я думаю, что как и кето, так и быстрое кето приведут к потере веса. Так происходит всякий раз, когда количество еды ограничено и возникает дефицит калорий. Тем не менее достигнутые результаты точно не сохранятся. Как только вы закончите придерживаться speed keto, вес обязательно вернется». Также эксперт отметила, что эта система питания разработана неспециалистом, потому может быть опасна для здоровья.

Фото: vostock-photo

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