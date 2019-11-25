Невеста похудела на 50 кг и вышла замуж спустя 18 лет, после того как ей сделали предложение
Как сообщает британский онлайн-портал The Mirror, матери двоих детей не нравился ее внешний вид и лишние килограммы, ей не хотелось выходить замуж, пока ее вес не снизится со 114 килограммов хотя бы немного: «Было время, когда я смотрела на свои фотографии с праздников и плакала от того, как ужасно я выглядела. Мысль о том, чтобы пойти к алтарю в таком виде, когда все будут смотреть на меня, заставляла меня чувствовать себя отвратительно».
Фото: facebook
Шармейн признается, что всегда была полной, но очень сильно набрала во время первой беременности. После рождения сына она попыталась похудеть и даже смогла сбросить 21 килограмм, но внезапно узнала, что беременна вторым ребенком. В результате женщина была вынуждена оставить работу, чтобы ухаживать за детьми, у нее началась депрессия, денег было немного, потому ни о какой свадьбе не могло быть и речи. Британка могла только искать утешения в еде, а потому пристрастилась к шоколадным батончикам и за год съедала ошеломляющие 4000 штук: «Я опустошала все шкафчики на кухне и съедала весь шоколад, который находила. Мне приходилось применять всю свою силу воли, чтобы остановиться».
Однако в какой-то момент, впервые за долгие годы, Шармейн трезво взглянула на себя со стороны, и увидела, насколько толстыми стали ее бедра, и поняла, что ее зависимость зашла слишком далеко, потому пора садиться на диету. Женщина остановила свой выбор на Кембриджской системе похудения – низкокалорийной диете, которая помогла ей противостоять собственной зависимости. «Мне было невероятно сложно придерживаться строгой диеты, потому я отчаянно налегала на свежие овощи, курицу и полезные смузи». Однако вес начала снижаться очень быстро – всего за пару недель она сбросила впечатляющие 6,5 килограммов – и это дало Шармейн мотивацию продолжать. В итоге женщина сумела похудеть практически вдвое и теперь весит всего 64 кило.
Недавно женщина, чтобы закрепить полученные результаты, начала ходить в спортзал, гуляет с детьми, не задыхаясь при этом, и готовится выйти замуж. «Впервые я чувствую себя привлекательной и никогда не позволю больше еде управлять своей жизнью. Теперь я выбираю облегающие свадебные платья и чувствую себя как никогда уверенной в себе».
_Фото: vostock-photo, facebook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!