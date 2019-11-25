Невеста похудела на 50 кг и вышла замуж спустя 18 лет, после того как ей сделали предложение

Однако в какой-то момент, впервые за долгие годы, Шармейн трезво взглянула на себя со стороны, и увидела, насколько толстыми стали ее бедра, и поняла, что ее зависимость зашла слишком далеко, потому пора садиться на диету. Женщина остановила свой выбор на Кембриджской системе похудения – низкокалорийной диете, которая помогла ей противостоять собственной зависимости. «Мне было невероятно сложно придерживаться строгой диеты, потому я отчаянно налегала на свежие овощи, курицу и полезные смузи». Однако вес начала снижаться очень быстро – всего за пару недель она сбросила впечатляющие 6,5 килограммов – и это дало Шармейн мотивацию продолжать. В итоге женщина сумела похудеть практически вдвое и теперь весит всего 64 кило.

Недавно женщина, чтобы закрепить полученные результаты, начала ходить в спортзал, гуляет с детьми, не задыхаясь при этом, и готовится выйти замуж. «Впервые я чувствую себя привлекательной и никогда не позволю больше еде управлять своей жизнью. Теперь я выбираю облегающие свадебные платья и чувствую себя как никогда уверенной в себе».

_Фото: vostock-photo, facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!