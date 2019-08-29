Невеста потеряла 95 кг за несколько месяцев, пообещав привести себя в форму к свадьбе

Джоанна, проживающая в Новом Южном Уэльсе, призналась австралийской версии онлайн-портала Daily Mail, что ей очень хотелось поразить родных своей резкой трансформацией, но ее мотивации явно было недостаточно, чтобы не просто хотеть, а взять и сбросить лишний вес. Толчком к изменениям стали результаты анализов, которые ее шокировали: «У меня взяли кровь во время планового осмотра, и анализы показали, что у меня преддиабет, и, скорее всего, я проживу еще пять, максимум десять лет». Но девушка не хотела быть больной, потому ее желание похудеть к свадьбе получило новый импульс.

Джоанна признается, что всю сознательную жизнь была большой, несмотря на то, что она была активна и могла заниматься спортом. Периодически она худела, но даже на 30 килограммов, но тяжелая посменная работа медсестрой в сочетании со стрессом от того, что она осталась матерью-одиночкой привели к тому, что еда стала для молодой женщины утешением, и ее вес начал неукоснительно расти и добрался до отметки 170 килограммов.