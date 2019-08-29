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Невеста потеряла 95 кг за несколько месяцев, пообещав привести себя в форму к свадьбе

33-летняя австралийка Джоанна Коулфакс, боровшаяся с лишним весом с самого рождения, всего за 12 месяцев сбросила почти 100 килограммов из опасения за свою жизнь и из желания удивить родных в день собственной свадьбы.

Джоанна, проживающая в Новом Южном Уэльсе, призналась австралийской версии онлайн-портала Daily Mail, что ей очень хотелось поразить родных своей резкой трансформацией, но ее мотивации явно было недостаточно, чтобы не просто хотеть, а взять и сбросить лишний вес. Толчком к изменениям стали результаты анализов, которые ее шокировали: «У меня взяли кровь во время планового осмотра, и анализы показали, что у меня преддиабет, и, скорее всего, я проживу еще пять, максимум десять лет». Но девушка не хотела быть больной, потому ее желание похудеть к свадьбе получило новый импульс.

Джоанна признается, что всю сознательную жизнь была большой, несмотря на то, что она была активна и могла заниматься спортом. Периодически она худела, но даже на 30 килограммов, но тяжелая посменная работа медсестрой в сочетании со стрессом от того, что она осталась матерью-одиночкой привели к тому, что еда стала для молодой женщины утешением, и ее вес начал неукоснительно расти и добрался до отметки 170 килограммов.

Джоанна Коулфакс до и после похудения на 95 кг

Фото: facebook

Поняв, что одной диеты недостаточно, Джоанна решила сделать операцию по уменьшению желудка и, восстановившись, начала тренироваться 5 раз в неделю. Коррекции подвергся и размер порций еды. Ее старания увенчались успехом: под венец женщина шла уже на 55 килограммов легче, чем была, что повергло ее родных в приятный шок: «Свадьба была на Фиджи. Я даже сделала снимок, когда села в самолет, потому что впервые за долгое время мне не нужен был удлинитель ремня безопасности, – говорит Коулфакс. – Я надела то же свадебное платье, которое выбрала несколько месяцев назад, когда была полнее, но его ушили. И все 60 гостей были просто поражены. Это был очень эмоциональный день».

Однако путь к стройности не был усеян для Джоанны розами. Она признается, что бывают дни, когда она не может съесть ни крошки. Ее даже однажды положили в больницу с обезвоживанием, потому что у нее была постоянная рвота. Но постепенно все наладилось. После свадьбы австралийка постепенно сбросила еще 40 килограммов, однако признается, что, хотя она и рада, что наконец-то здорова и хорошо себя чувствует, если бы ей предложили сейчас сделать операцию по уменьшению желудка, она бы сказала нет: «У меня смешанные эмоции. У меня много энергии, я нахожусь в прекрасной форме, люблю ходить каждый день в спортзал, я не чувствую себя изможденной в конце дня, и у меня столько планов на будущее, но если бы меня спросили, хочу ли я пройти этот путь снова, я бы отказалась. Операция спасла мне жизнь, но это было очень трудное путешествие».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, facebook

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