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Невеста похудела на 31 килограмм за 9 месяцев без единого похода в спортзал

Стейси МакДермотт весила больше 95 килограммов, когда впервые примерила в магазине свое свадебное платье. И мысль о том, что ей придется предстать перед гостями в подобном виде, была настолько невыносима, что она решила измениться.

Всю свою сознательную жизнь британка, как она сама признается онлайн-порталу The Sun UK, предпочитала питаться едой на вынос, чипсами и сыром. Неудивительно, что у нее появился лишний вес и начались проблемы с желудком. Но окончательно ее решение похудеть сформировалось, когда она увидела свое отражение в зеркале, когда примеряла свой свадебный наряд. Ей не хотелось, чтобы 100 гостей, приглашенные на торжество, увидели ее такой.

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Фото: facebook

Тогда Стейси поставила себе цель – стать стройнее и сбросить вес с 95 до 70 килограммов – и для этого присоединились к популярной программе похудения Slimming World, которая помогла ей резко изменить рацион и образ жизни, сделав их намного здоровее. Она начала готовить еду дома, вместо того чтобы заказывать доставку на дом. Раньше ее диета состояла из тарелки каши с сахаром на завтрак, бисквита для перекуса, сэндвича на обед, еще одного пирожного на полдник и еды на вынос с майонезом, сыром и чипсами на ужин. Теперь ее рацион стал гораздо сбалансированнее и правильнее: в утреннюю кашу вместо сахара она добавляет фрукты, перекусывает теми же фруктами или вареными яйцами, на обед ест салат, рыбу или остатки от ужина, приготовленного накануне, а на ужин может позволить себе диетический гамбургер или нежирный стейк.

Только за один месяц 31-летняя женщина потеряла 6 килограммов, а через 9 месяцев ее вес уменьшился в общей сложности на 25 килограммов. Стейси была счастлива в день своей свадьбы, но после нее похудела еще на 6 килограммов. Причем ей удалось это сделать, ни разу не переступив порог спортзала.

«Теперь я намного более уверенна в себе, – признается она. – Я могу наслаждаться семейной жизнью. В предыдущие годы я всегда пробовала сидеть на диете, но они не работали. Отсутствие физической активности, сидячая работа, нездоровое питание привели меня к тому, что я очень набрала вес. Я всегда была очень застенчивой, но лишние килограммы только усилили это. Я ненавидела ходить по магазинам, старалась стоять на общих фотографиях позади всех или не фотографироваться вовсе. Но теперь все изменилось. Я больше не ненавижу себя и горжусь тем, что могу ходить по магазинам и впервые в жизни могу делиться одеждой с друзьями. Но еще больше я горда тем, что мне удалось сбросить вес, не принимая никаких таблеток и не ходя в спортзал».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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