Невеста похудела на 31 килограмм за 9 месяцев без единого похода в спортзал

Только за один месяц 31-летняя женщина потеряла 6 килограммов, а через 9 месяцев ее вес уменьшился в общей сложности на 25 килограммов. Стейси была счастлива в день своей свадьбы, но после нее похудела еще на 6 килограммов. Причем ей удалось это сделать, ни разу не переступив порог спортзала.

«Теперь я намного более уверенна в себе, – признается она. – Я могу наслаждаться семейной жизнью. В предыдущие годы я всегда пробовала сидеть на диете, но они не работали. Отсутствие физической активности, сидячая работа, нездоровое питание привели меня к тому, что я очень набрала вес. Я всегда была очень застенчивой, но лишние килограммы только усилили это. Я ненавидела ходить по магазинам, старалась стоять на общих фотографиях позади всех или не фотографироваться вовсе. Но теперь все изменилось. Я больше не ненавижу себя и горжусь тем, что могу ходить по магазинам и впервые в жизни могу делиться одеждой с друзьями. Но еще больше я горда тем, что мне удалось сбросить вес, не принимая никаких таблеток и не ходя в спортзал».

Текст: Наталья Диамоника

Фото: vostock-photo, предоставлены брендами

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