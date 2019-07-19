Невеста купила свадебное платье мечты на 3 размера меньше нужного и сбросила 25 кг, чтобы его надеть

Женщина рассказала, что много лет ходила в клуб для похудения, но это не помогало ей справиться с зависимостью от еды. Ее вес достиг отметки 110 килограммов. Саманта стала одержима цифрами на весах. «В январе 2019 года я пришла домой со встречи в клубе и разразилась слезами, – призналась она. – Почему эта программа не работает на мне, спросила я маму и своего жениха Уоррика».

Именно тогда мама предложила Саманте сменить клуб для похудения на тот, который специализируется именно на работе с проблемами пищевого поведения, а не на похудении. Уже на первой встрече куратор задала ей вопрос, что, по ее мнению, лежит в основе таких нездоровых отношений с едой, какова причина. Женщина была поражена, потому что никогда раньше не задумывалась об этом. Такой подход очень понравился Саманте и она решила остаться там, выбрав программу экспресс-похудения, в которой для нее составили меню и взяли на себя его приготовление.