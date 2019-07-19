Невеста купила свадебное платье мечты на 3 размера меньше нужного и сбросила 25 кг, чтобы его надеть

Неожиданным способом мотивировать себя похудеть поделилась 32-летняя жительница Великобритании, боровшаяся с избыточным весом с подросткового возраста. Ее историю рассказал онлайн-портал Daily Mail UK.
Саманта признается, что всегда чувствовала себя неуверенной и подавленной из-за полноты: «С 16 лет я боролась со своим телом и никогда не была полностью довольна собой. Пищевая зависимость сводила меня с ума. Печенье было моей слабостью, я не могла съесть только одно – начав, я не могла остановиться, пока не закончу весь пакет, даже если уже была сыта».
Фото: facebook Samantha Parramore
Женщина рассказала, что много лет ходила в клуб для похудения, но это не помогало ей справиться с зависимостью от еды. Ее вес достиг отметки 110 килограммов. Саманта стала одержима цифрами на весах. «В январе 2019 года я пришла домой со встречи в клубе и разразилась слезами, – призналась она. – Почему эта программа не работает на мне, спросила я маму и своего жениха Уоррика».
Именно тогда мама предложила Саманте сменить клуб для похудения на тот, который специализируется именно на работе с проблемами пищевого поведения, а не на похудении. Уже на первой встрече куратор задала ей вопрос, что, по ее мнению, лежит в основе таких нездоровых отношений с едой, какова причина. Женщина была поражена, потому что никогда раньше не задумывалась об этом. Такой подход очень понравился Саманте и она решила остаться там, выбрав программу экспресс-похудения, в которой для нее составили меню и взяли на себя его приготовление.
«Моя свадьба была намечена на июнь, до нее оставалось не так много времени. Чтобы стимулировать себя, я купила платье своей мечты на целых три размера меньше, чтобы у меня была визуальная цель. Я хотела сбросить 25 килограммов к свадьбе», – заявила Саманта.
Женщина подчеркивает, что очень большим подспорьем стало то, что не надо было планировать свое меню и готовить еду, это означало, что ей не приходилось думать об этом постоянно. Встречи с психологом клуба, поддержка куратора и близких также приносили свои плоды. В первую неделю она сбросила 3,5 килограмма и не могла в это поверить своему счастью, оставшиеся 22 килограмма – в течение последующих 4 месяцев.
Фото: facebook Samantha Parramore
«С помощью наставника и моей семьи я обрела уверенность в том, что буду прекрасной невестой, моя реальная цель – стать довольной собой и своим внешним видом. Благодаря встречам в клубе я много узнала о себе, поняла, что не одна. В итоге я достигла своей цели и была по-настоящему прекрасной невестой. Мечты действительно сбываются».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, facebook Samantha Parramore
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