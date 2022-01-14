Недостаток воды и другие ошибки при похудении, которые увеличивают путь к идеальной фигуре
Первой ошибкой, по мнению специалиста, считается недостаточное количество жидкости. Для похудения следует ежедневно выпивать порядка 8 стаканов чистой воды и отказаться от калорийных напитков. Вода удаляет из организма вредные вещества и остатки продуктов жизнедеятельности, снижает аппетит, отметила Анна Дробышева в беседе с «РИА Новости».
Также увеличивает путь к красивому телу недостаток жиров в рационе. «Худеющие девушки очень бояться есть жиры из-за высокой калорийности. Но без достаточного количества жиров не усваиваются жирорастворимые витамины. Это влечет большие проблемы со здоровьем. Важнее сократить количество углеводов, а не жиров», — сообщила нутрициолог.
Немаловажен для удачного похудения и белок, который должен составлять не менее 1/4 содержимого тарелки. Дело в том, что он играет ключевую роль в сохранении мышечной массы и сжигании жировой массы тела. «Мой совет людям, которые пока не разобрались в теме питания: начинать худеть с ужина. Завтрак должен быть обильным, тогда вы не сорветесь в течение дня на вредную еду. Идеальный конструктор ужина на похудение: белок+клетчатка», — заключила Дробышева.
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