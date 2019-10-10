Не только соки и сельдерей: фитнес-гуру рассказала о правильном детоксе
Популярный фитнес-тренер объяснила онлайн-порталу News.com.ua, что «наша печень прекрасно справляется с расщеплением жиров и выводом токсинов, но детокс – это не просто способ облегчить работу столь важному для нас органу, но и проложить себе путь к более здоровому образу жизни». По мнению Тиффани Холл, одно из самых больших заблуждений, когда речь заходит об очищении организма, – что для этого необходимо голодать и еще раз голодать, разрешается есть только сельдерей, пить горячую воду и овощные соки. Тренер считает, что детоксикация должна проходить без голодания, если вы хотите стать сильнее, стройнее и здоровее. Она разработала для себя 8-ступенчатую систему.
Правило первое – начните день правильно. Залейте горячей водой лимон, подождите пока она немного остынет, и выпейте. Этот классический детокс-напиток улучшает пищеварение, поддерживает иммунную систему, стимулирует выведение токсинов и подщелачивает организм. Он также помогает восполнить дефицит влаги после ночного сна.
Правило второе – как только вы покончите с лимонной водой, приготовьте очищающий зеленый смузи. Используйте именно зеленые фрукты и овощи, шпинат, авокадо, так как они богаты клетчаткой, что очень хорошо скажется на работе желудочно-кишечного тракта. В смузи также можно добавить банан и семена чиа.
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Правило третье – приготовьте полезные снеки. Только не обманывайте себя: кексы и покупные мюсли не полезны. Если вы хотите исключить лишний сахар из рациона хотя бы на период детокса, приготовьте свои собственные закуски. Выбирайте самые простые и недорогие варианты.
Правило четвертое – не бойтесь перекусывать во время детокс-программы. Голодание не равно очищению, потому не думайте, что вам придется отказаться от еды. Вы должны выводить из организма токсины, вредные вещества, а не пищу! «Помните, золотое правило: долгое голодание приводит к перееданию», – поясняет Тиффани.
Правило пятое – двигайтесь! Когда будете испытывать страстное желание съесть что-нибудь вредное, гуляйте или устройте себе тренировку. Упражнения и любая физическая активность помогут вам отвлечься от мыслей о еде, спровоцируют естественный выброс эндорфинов и в целом окажутся очень полезны для фигуры. Но это вовсе не означает, что вам необходимо тренироваться часами.
Правило шестое – ешьте. Но не все подряд, а необработанные продукты – это самый простой способ избежать голодания. Замените замороженные блюда на свежие овощи или отварное диетическое мясо и обязательно следите за балансом КБЖУ.
Правило седьмое – замените сахар специями. Сдерживать тягу к сахару порой очень сложно, потому, если она станет невыносимой, замените его специями – корицей, кардамоном или мускатным орехом, которые можно добавлять в снеки или напитки. Они помогут сбалансировать уровень сахара в крови и снизить тягу к сладкому.
Правило восьмое – пейте. Это обязательное правило любой детокс-программы. Потягивайте воду между приемами пищи, чтобы избежать обезвоживания. Питьевая вода поможет организму избавиться от токсинов, способствует пищеварению и продлевает чувство сытости. В воду можно добавлять ломтики лимона, апельсина, огурец или свежую мяту.
Фото: vostock-photo, Instagram
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