Не только соки и сельдерей: фитнес-гуру рассказала о правильном детоксе

Популярный фитнес-тренер объяснила онлайн-порталу News.com.ua, что «наша печень прекрасно справляется с расщеплением жиров и выводом токсинов, но детокс – это не просто способ облегчить работу столь важному для нас органу, но и проложить себе путь к более здоровому образу жизни». По мнению Тиффани Холл, одно из самых больших заблуждений, когда речь заходит об очищении организма, – что для этого необходимо голодать и еще раз голодать, разрешается есть только сельдерей, пить горячую воду и овощные соки. Тренер считает, что детоксикация должна проходить без голодания, если вы хотите стать сильнее, стройнее и здоровее. Она разработала для себя 8-ступенчатую систему.

Правило первое – начните день правильно. Залейте горячей водой лимон, подождите пока она немного остынет, и выпейте. Этот классический детокс-напиток улучшает пищеварение, поддерживает иммунную систему, стимулирует выведение токсинов и подщелачивает организм. Он также помогает восполнить дефицит влаги после ночного сна.

Правило второе – как только вы покончите с лимонной водой, приготовьте очищающий зеленый смузи. Используйте именно зеленые фрукты и овощи, шпинат, авокадо, так как они богаты клетчаткой, что очень хорошо скажется на работе желудочно-кишечного тракта. В смузи также можно добавить банан и семена чиа.