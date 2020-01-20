Не есть в течение 14 часов подряд и еще 4 несложных способа быстро похудеть без диет
Как передает онлайн-портал The Sun Australia, эксперт считает, что есть всего 5 изменений в образе жизни, которые помогут максимизировать потерю веса без необходимости надрываться и держать себя в жестких рамках.
Первый совет Баррелл – сосредоточиться на времени, в течение которого вы будете есть днем. Растущее число исследований показывает, что ограничение питания 8-10 часами в сутки и отсутствие еды в течение 14-16 часов – это стратегия, которая помогает контролировать вес без изнурительного подсчета калорий или диетических правил». Иными словами, диетолог рекомендует придерживаться принципов интервального голодания. И звучит это не так страшно, как представляется на первый взгляд. В реальной жизни это означает ранний ужин и довольно поздний завтрак, которые и позволят выдержать необходимый интервал без еды. «Единственное, на что надо обратить внимание, это сколько времени вы посвящаете приему пищу в течение дня, поскольку ограничение общего числа, отведенного на питание, автоматически контролирует и суточную калорийность».
Второе правило – отдавать предпочтение цельным продуктам. По словам Баррелл, это поможет сократить общую калорийность рациона и снизить количество жиров: «Было доказано, что употребление цельных продуктов, таких как стейк, а не мясной фарш, цельнозерновой хлеб, а не белый, приводит снижению калорийности рациона, так как в них не добавляются сахара и жиры, и к улучшению обмена веществ. Это означает, что вы можете наслаждаться овощами и фруктами, филе рыбы, мяса, курицы, а также перекусывать орехами, йогуртом, а не печеньем, батончиками и пирожными», – поясняет она.
Третье изменение, рекомендованное экспертом: добавить больше фруктов и овощей в рацион – это обеспечит быструю потерю веса и результаты будут гораздо более впечатляющими, нежели от самых причудливых диет, так как последние ориентированы на сокращение и удаление из рациона целых групп продуктов, в результате чего в центре внимания оказывается именно высококалорийная «запрещенка». А если есть больше овощей и фруктов, то порции будут больше, а калорийность блюда – ниже.
Также Сьюзи твердо уверена, что время от времени надо позволять себе небольшие пищевые удовольствия, тогда у вас не будет шансов сорваться с правильного питания: «Диеты часто заканчиваются неудачей, потому что мы соблазняемся любимыми лакомствами или бокалом вина, но если включить их в микродозах в ваш обычный план питания, вы с меньшей вероятностью будете испытывать чувство депривации, которое обычно сопровождает строгие системы питания, а значит, сможете придерживаться правильного питания всегда», – заявляет она и добавляет, что надо не забывать регулярно наслаждаться вкусной едой вне дома или баловать себя десертом, только делать это надо не каждый день.
Фото: vostock-photo
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