Названа главная причина, почему люди сильно поправляются в самоизоляции
Об этом сообщил в интервью изданию «Вечерняя Москва» врач-диетолог Алексей Ковальков. По его наблюдениям, в обычной жизни, когда человек ходит на работу и не тревожится о своем будущем, он может набрать 150 г жировой ткани, в то время как в стрессовой этот показатель может достигать 250-300 г. А нынешняя ситуация, несмотря на постепенное снятие ограничений, все еще похожа на «тюрьму», потому что в квартире не всегда возможно остаться в одиночестве, существует необходимость постоянно общаться с родными, все это провоцирует выработку кортизола – гормона стресса, что и способствует возникновению лишних килограммов.
«В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — объяснил диетолог. Чтобы снизить риск сильно поправиться в условиях самоизоляции и низкой физической активности, Ковальков советует снизить обычную суточную калорийность на 250-300 ккал. Для этого необходимо исключить из рациона мед, пакетированные соки, белый хлеб, картофель, белый рис, сахар и сахарсодержащие продукты, а также выпечку.
Фото: pexels
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