Названа главная причина, почему люди сильно поправляются в самоизоляции

«В обычной жизни они привыкли приходить домой вечером, быстро есть и ложиться спать. Постоянная необходимость общаться вызывает стресс, а стресс — это гормон кортизол. Он способствует очень быстрому набору веса», — объяснил диетолог. Чтобы снизить риск сильно поправиться в условиях самоизоляции и низкой физической активности, Ковальков советует снизить обычную суточную калорийность на 250-300 ккал. Для этого необходимо исключить из рациона мед, пакетированные соки, белый хлеб, картофель, белый рис, сахар и сахарсодержащие продукты, а также выпечку.

Фото: pexels

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