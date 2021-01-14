Названа диета, которая поможет добиться ремиссии диабета

Ученые признают, что подобные системы питания максимально эффективны в течение короткого промежутка времени – через год их действенность снижается, потому рекомендуется чередовать их с более сбалансированным рационом с учетом общих ограничений для диабетиков. В качестве низкоуглеводных специалисты считали те системы питания, к которых меньше 26% суточной нормы калорийности поступало из углеводов, а в супернизкоуглеводных их должно быть не более 10%. Все участники придерживались подобных диет в течение 3 месяцев. В результате у всех снизился уровень сахара в крови с использованием и без использования лекарств. Кроме того, каждому из них удалось сбросить лишний вес, что также помогло достичь ремиссии.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!