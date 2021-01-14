Названа диета, которая поможет добиться ремиссии диабета
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на выводы ученых, опубликованные на портале BMJ, в ходе эксперимента специалисты проанализировали 23 случайно выбранных исследования с опубликованными и неопубликованными данными, полученными от 1357 участников. Согласно их заключению, соблюдение низкоуглеводной диеты в течение полугода совместно с корректировкой лекарственной терапии помогает взять под контроль диабет и избежать побочных эффектов.
Ученые признают, что подобные системы питания максимально эффективны в течение короткого промежутка времени – через год их действенность снижается, потому рекомендуется чередовать их с более сбалансированным рационом с учетом общих ограничений для диабетиков. В качестве низкоуглеводных специалисты считали те системы питания, к которых меньше 26% суточной нормы калорийности поступало из углеводов, а в супернизкоуглеводных их должно быть не более 10%. Все участники придерживались подобных диет в течение 3 месяцев. В результате у всех снизился уровень сахара в крови с использованием и без использования лекарств. Кроме того, каждому из них удалось сбросить лишний вес, что также помогло достичь ремиссии.
Фото: depositphotos
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