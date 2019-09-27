Мужчина бросил свою подругу, потому что она похудела на 57 кг

Американка поделилась своей историей с онлайн-таблоидом The Sun. По ее словам, она всегда боролась с лишним весом, а когда добралась до 151 килограмма, приняла решение взять себя в руки и все изменить. «Когда я росла, меня обзывали, но это были цветочки по сравнению с тем, что стали говорить люди, когда я повзрослела. Некоторые даже заявляли, что на мне никогда никто не женится и что со мной хотят дружить, только чтобы иметь толстую девочку в компании».
Кристин признает, что в том, что она так сильно поправилась, виновата только она сама, и у нее нет оправданий тому, что она могла съедать в день две миски каши на завтрак, большую тарелку макарон с сыром на обед и чизбургеры на ужин. Кроме того, она обязательно перекусывала печеньем, пирожными, мороженым и шоколадом. Ее дневной рацион тянул 5000 ккал. Но в какой-то момент девушка поняла, что «жизнь проходит мимо и все самое интересное проходит мимо нее».
Фото: Instagram
«Во мне было больше 150 килограммов и я была несчастна, подавлена и действительно ненавидела то, как выгляжу. Я была постоянно озабочена тем, что другие люди думают обо мне. Это была одна из самых сложных вещей в моей жизни. Я сидела в комнате, смотрела на всех и задавалась вопросом, самая ли я большая среди присутствующих. Я постоянно пыталась сидеть, ходить или стоять таким образом, чтобы выглядеть как можно меньше, и это мешало мне наслаждаться жизнью».
Кристин признается, что поддержка мамы помогла ей быть увереннее в себе и полюбить себя любой, независимо от веса, но ей хотелось жить полной жизнью, а не заедать проблемы. В какой-то момент врач предложил ей бариатрическую операцию, чтобы снизить вес, но она оказалась слишком дорогой для девушки, а страховка ее не покрывала. Тогда она решила измениться самостоятельно.
«Я начала снижать дневную калорийность, но еще не заботилась о том, что именно я ем, потому быстро вышла на плато. Затем я сменила диету на кето и начала ходить в спортзал ежедневно, где делала кардио», – поясняет она.
И это принесло свои плоды: при дневной калорийности в 1300-1600 ккал и ежедневных физических нагрузках она сбросила 57 килограммов. «Несколько человек обвинили меня в том, что мой способ похудения – нездоровый, но в большинстве случаев меня все же поддерживали, – добавила Кристин. – Обычно люди интересуются, как мне это удалось и просят дать совет».
Однако не обошлось и без потерь: друг бросил женщину, заявив, что она больше не «та самая толстая подружка, с которой он хотел проводить время». Но Кристин это уже не очень волнует, ведь потеря веса сильно изменила ее жизнь, у нее теперь больше времени и сил на себя и детей, ей комфортно в собственном теле и с самой собой. Я готова к приключениям и знакомству с новыми людьми.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: vostock-photo, Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!