Мужчина бросил свою подругу, потому что она похудела на 57 кг

Американка поделилась своей историей с онлайн-таблоидом The Sun. По ее словам, она всегда боролась с лишним весом, а когда добралась до 151 килограмма, приняла решение взять себя в руки и все изменить. «Когда я росла, меня обзывали, но это были цветочки по сравнению с тем, что стали говорить люди, когда я повзрослела. Некоторые даже заявляли, что на мне никогда никто не женится и что со мной хотят дружить, только чтобы иметь толстую девочку в компании».

Кристин признает, что в том, что она так сильно поправилась, виновата только она сама, и у нее нет оправданий тому, что она могла съедать в день две миски каши на завтрак, большую тарелку макарон с сыром на обед и чизбургеры на ужин. Кроме того, она обязательно перекусывала печеньем, пирожными, мороженым и шоколадом. Ее дневной рацион тянул 5000 ккал. Но в какой-то момент девушка поняла, что «жизнь проходит мимо и все самое интересное проходит мимо нее».