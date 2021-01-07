Муж и жена сбросили на двоих 98 кг и поделились своим секретом успеха

Как сообщили счастливые супруги онлайн-изданию The Sun, их главный секрет заключается в том, что они начали тщательно готовить еду. 41-летний Джон начал заранее составлять меню и делать заготовки после того, как поправился до 134 килограммов. Планирование еженедельной серии низкокалорийных блюд помогло ему запустить процесс похудения.

К тому моменту, когда он познакомился в социальной сети Facebook со своей будущей женой, он уже сбросил 57 килограмм. Шарлотта, в свою очередь, признается, что всегда страдала от избыточного веса, даже в детстве она была самой тяжелой девочкой из всех, кто был в ее окружении. Благодаря Джону и его системе она также сумела обрести вожделенную стройность, сбросив 41 килограмм. Мужчина говорит: «Я люблю заглядывать в холодильник в понедельник и видеть там все, что буду есть в течение недели. Это райское чувство. Это не диета, а наш новый образ жизни: заранее приготовленные блюда дают вам свободу выбора. Хотя мы делаем все за один прием, чаще всего в воскресенье, и это занимает около 6 часов, наш план питания все же гибкий, и он работает гораздо лучше, чем если бы вам пришлось готовить ежедневно».