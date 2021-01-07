Муж и жена сбросили на двоих 98 кг и поделились своим секретом успеха
Как сообщили счастливые супруги онлайн-изданию The Sun, их главный секрет заключается в том, что они начали тщательно готовить еду. 41-летний Джон начал заранее составлять меню и делать заготовки после того, как поправился до 134 килограммов. Планирование еженедельной серии низкокалорийных блюд помогло ему запустить процесс похудения.
К тому моменту, когда он познакомился в социальной сети Facebook со своей будущей женой, он уже сбросил 57 килограмм. Шарлотта, в свою очередь, признается, что всегда страдала от избыточного веса, даже в детстве она была самой тяжелой девочкой из всех, кто был в ее окружении. Благодаря Джону и его системе она также сумела обрести вожделенную стройность, сбросив 41 килограмм. Мужчина говорит: «Я люблю заглядывать в холодильник в понедельник и видеть там все, что буду есть в течение недели. Это райское чувство. Это не диета, а наш новый образ жизни: заранее приготовленные блюда дают вам свободу выбора. Хотя мы делаем все за один прием, чаще всего в воскресенье, и это занимает около 6 часов, наш план питания все же гибкий, и он работает гораздо лучше, чем если бы вам пришлось готовить ежедневно».
Шарлотта, в свою очередь, заявила: «Раньше я в значительной степени морила себя голодом, питаясь только раз в день в надежде похудеть. И всегда носила черное, так как мне было неудобно в собственной коже. Много лет я пробовала разные диеты, но ничего не помогало. По этой причине я сначала отклонила несколько предложений Джона встретиться, так как меня смущал мой внешний вид, но когда он признался, что раньше тоже был полным, это меня воодушевило». Женщина говорит, что во многом благодаря тому, что он был терпелив и никогда ее не осуждал за то, как она выглядит, она влюбилась в него. И именно его поддержка и система питания помогли ей стать той красоткой, которую она видит каждый день в зеркале.
Фото: depositphotos
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