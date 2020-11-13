Муж и жена рассказали, как сбросили 90 кг на двоих без строгих диет

Чтобы не начинать год с шоковой терапии, молодожены решили начать с небольших изменений в повседневной рутине. Так, Брэндон изменил свой рацион в пользу увеличения белка и уменьшения углеводов, а его супруга перестала пить кофе с различными сиропами и отказалась от коровьего молока, заменив его на миндальное, а жирные продукты типа сметаны или свинины более диетическими индейкой, говядиной и греческим йогуртом, а также сократила размер порций. «Я всю жизнь страдала от лишнего веса, – добавляет Стефани. – Я перепробовала множество диет, но всегда сначала худела, а потом не могла удержать результаты в долгосрочной перспективе». По ее словам, главным залогом успеха на этот раз для пары стало составление плана улучшения здоровья, которого они хотят придерживаться в течение всей жизни. При этом они сознательно отказались от строгих ограничений, чтобы избежать срывов.

Общее изменение рациона позволило Брэндону и Стефани по-прежнему наслаждаться своими любимыми блюдами, такими как пицца и тако – они просто выбирают более здоровые варианты. Постепенно они ввели в свое расписание и физические нагрузки. В спортзал они ходят редко, но регулярно гуляют на дальни расстояния и много играют с собакой. Залогом своего успеха они считают не только отслеживание результатов (а они впечатляют: Стефани похудела на 53 кг, а Брэндон – на 37 кг), но и постоянную взаимную поддержку. «Это укрепило наши отношения, – признается женщина. – Вместе мы стали сильнее, вдвоем нам было легче делать то, что мы не могли в одиночку».

Фото: Instagram slimmingstephh

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