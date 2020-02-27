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Молодой человек 2 недели ел только фастфуд и едва не оказался в больнице

Британец Марк Кокс согласился участвовать в необычном эксперименте ради съемок в документальном фильме, но спустя 14 дней после его начала признался, что из-за подобного режима питания его кишечник «был готов лопнуть».

Мы все любим заказать что-нибудь на вынос в пятницу вечером, но есть блюда из ресторанов быстрого питания дважды в день на протяжении полумесяца, как выяснилось, дело не такое безопасное, как кажется. Это подтвердил студент-криминалист Марк Кокс, который для съемок в документальном фильме для BBC One согласился принять участие в подобном эксперименте. Его историю рассказал онлайн-портал Mirror.

В ленте подробно рассматривался вопрос о влиянии еды на вынос на молодых людей, потому Марк с группой молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет согласился есть исключительно фастфуд дважды в день – на обед и ужин, а также пройти серию тестов до и после, которые проверяли уровень сахара в крови, процентное соотношение жира в организме, уровень кишечных бактерий, а также когнитивную резкость и ясность ума.

Марк утверждает, что в течение первых дней эксперимента все было хорошо, но так продолжалось недолго: «Пару дней все было в порядке, потому что нам не надо было готовить или как-то задумываться о еде, но на пятый день после начала испытания я начал испытывать вялость и усталость. Это было ужасно. Мы должны были есть шашлык и кебаб – для меня это исключительно закуска, которую позволяешь себе после того, как выпьешь с друзьями в пятницу вечером, но есть такое на ужин было отвратительно. А в один из дней эти блюда были и вовсе на обед. Мне кажется, я даже заболел после этого».

К десятому дню эксперимента парень уже не хотел вставать с кровати, потому что чувствовал себя раздутым и тяжелым. Он с трудом заставил себя пойти в университет, но не смог сосредоточиться и в итоге заснул на лекции. «Я чуть не вылетел из эксперимента, потому что чувствовал, что мой кишечник буквально готов разорваться». По словам Марка, его кожа также отреагировала на изменения в питании: появились сухость, высыпания и красные пятна. Восстановить ее состояние удалось только через несколько недель после окончания эксперимента.

В конце исследования все участники еще раз прошли все тесты. Выяснилось, что уровень сахара в крови Марка был значительно выше нормы, но хуже всего было не его физическое, а психическое здоровье. Он сказал: «В финале эксперимента я прибавил в весе, но немного, при этом глядя в зеркало, я понимал, что выгляжу просто отвратительно, просто огромным, раздувшимся шаром. Мне не хотелось видеть себя таким. Я чувствовал себя совершенно раздавленным – и это было хуже всего».

Фото: vostock-photo

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