Молодой человек 2 недели ел только фастфуд и едва не оказался в больнице

Марк утверждает, что в течение первых дней эксперимента все было хорошо, но так продолжалось недолго: «Пару дней все было в порядке, потому что нам не надо было готовить или как-то задумываться о еде, но на пятый день после начала испытания я начал испытывать вялость и усталость. Это было ужасно. Мы должны были есть шашлык и кебаб – для меня это исключительно закуска, которую позволяешь себе после того, как выпьешь с друзьями в пятницу вечером, но есть такое на ужин было отвратительно. А в один из дней эти блюда были и вовсе на обед. Мне кажется, я даже заболел после этого».

К десятому дню эксперимента парень уже не хотел вставать с кровати, потому что чувствовал себя раздутым и тяжелым. Он с трудом заставил себя пойти в университет, но не смог сосредоточиться и в итоге заснул на лекции. «Я чуть не вылетел из эксперимента, потому что чувствовал, что мой кишечник буквально готов разорваться». По словам Марка, его кожа также отреагировала на изменения в питании: появились сухость, высыпания и красные пятна. Восстановить ее состояние удалось только через несколько недель после окончания эксперимента.

В конце исследования все участники еще раз прошли все тесты. Выяснилось, что уровень сахара в крови Марка был значительно выше нормы, но хуже всего было не его физическое, а психическое здоровье. Он сказал: «В финале эксперимента я прибавил в весе, но немного, при этом глядя в зеркало, я понимал, что выгляжу просто отвратительно, просто огромным, раздувшимся шаром. Мне не хотелось видеть себя таким. Я чувствовал себя совершенно раздавленным – и это было хуже всего».

Фото: vostock-photo

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