Молодая женщина перестала ежедневно есть куриные крылья и пиццу и похудела на 60 кг

Саманта пошла к своему лечащему врачу, который порекомендовал ей сделать барриатрическую операцию, на которую она с радостью согласилась. После того, как желудок женщины был уменьшен, она решила сесть на кетодиету, сократив до минимума углеводы и увеличив потребление жира и белка, а также занялась силовыми тренировками в фитнес-клубе, куда ходит через день. Американка поясняет, что решилась на уменьшение желудка не потому, что искала легких путей сбросить вес, а потому, что из-за пищевой зависимости не могла самостоятельно контролировать размер порций. За год девушка смогла похудеть на впечатляющие 60 килограммов и чувствует себя счастливее и здоровее, чем когда-либо. «Теперь я чувствую себя на 100% лучше, я действительно могу двигаться, я стала энергичнее и теперь не чувствую, что просто существую».

Фото: vostock-photo, Instagram

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