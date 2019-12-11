Молодая женщина перестала ежедневно есть куриные крылья и пиццу и похудела на 60 кг
Сото призналась онлайн-порталу The Sun, что чувствовала, что тратит впустую свою жизнь, заедая свои эмоции и толстея. И с каждым набранным килограммом она становилась все более несчастно. Дошло до того, что девушка просто обжиралась в ресторанах быстрого питания – у нее не было никаких ограничений в еде, она позволяла себе все, что хочется в любое время дня: «Я съедала все, что встречалось на моем пути – целую пиццу, огромные порции куриных крыльев, десерты. Моим любимым времяпрепровождением было ходить в китайский буфет и просто есть там все».
Фото: Instagram
Когда ее вес достиг ошеломляющих 124 килограммов, она решила взяться за свое здоровье и измениться к лучшему: Я всегда думала, что у меня будет лишний вес, но мне было все равно, – поясняет она. – Только когда я осознала, что мне всего 22 года, и мне незачем жить, я просто трачу свои годы, пожирая в прямом смысле свои чувства. Только тогда я поняла, что я молода, потому пора сосредоточиться на своем здоровье, пока не стало слишком поздно».
Саманта пошла к своему лечащему врачу, который порекомендовал ей сделать барриатрическую операцию, на которую она с радостью согласилась. После того, как желудок женщины был уменьшен, она решила сесть на кетодиету, сократив до минимума углеводы и увеличив потребление жира и белка, а также занялась силовыми тренировками в фитнес-клубе, куда ходит через день. Американка поясняет, что решилась на уменьшение желудка не потому, что искала легких путей сбросить вес, а потому, что из-за пищевой зависимости не могла самостоятельно контролировать размер порций. За год девушка смогла похудеть на впечатляющие 60 килограммов и чувствует себя счастливее и здоровее, чем когда-либо. «Теперь я чувствую себя на 100% лучше, я действительно могу двигаться, я стала энергичнее и теперь не чувствую, что просто существую».
Фото: vostock-photo, Instagram
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