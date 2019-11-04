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Молодая женщина, над весом которой начал насмехаться собственный сын, похудела на 63 кг

Шона Харшман из Северной Дакоты, после рождения троих детей начавшая увлекаться поеданием жареного и «раздувшаяся» до внушительных 136 килограммов, потеряла практически половину своего веса, после того как была опозорена маленьким сыном.

35-летняя американка призналась онлайн-порталу Daily Mail, что ей с раннего детства было стыдно за свой вес, потому что в школе ее часто дразнили одноклассники. Но первая беременность развязала ей руки, и она посчитала, что может есть и пить все, что ей угодно, не думая о том, сколько она весит. В результате за 9 месяцев она набрала внушительные 26 килограммов, добравшись до отметки 98 килограммов. Но и после рождения первого сына она не остановилась и продолжила заедать стрессы материнства жареным, фастфудом, катофелем и пастой и никогда не ела полезную еду.

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Фото: Instagram

Четыре года спустя она родила второго сына, а еще через два года третьего. К тому моменту ее вес достиг 136 килограммов и не думал останавливаться. К тому моменту, когда ее младшему ребенку исполнилось три года, у Шоны начались проблемы со здоровьем, боли в суставах, отдышка, но женщина все еще не осознавала, насколько она стала большой. Отрезвил ее, как ни странно, ее маленький сын, который начал насмехаться над ней и называть толстой: «Я сказала ему, что это не смешно – называть людей толстыми и веселиться над этим. Но сама была очень расстроена и заплакала».

Шона поняла, что достигла дна и пора с этим что-то делать. Почти сразу она начала изучать вопрос об операции по снижению веса и быстро договорилась с бариатрическим хирургом об уменьшении желудка. Благодаря хирургическому вмешательству она сумела скинуть больше 30 килограммов, просто оздоровив свой рацион. Но постепенно ей стало этого мало и она начала экспериментировать с диетами. Она попробовала низкоуглеводную диету, кето, шейк-диеты, но только проконсультировавшись с тренером в спортзале, она поняла, насколько важны тренировки. «Через месяц я приобщилась к спортзалу, стала заниматься на велосипеде и кросс-тренажерах. Сначала меня хватало всего на 10 минут, но мне не было стыдно. Наоборот, я очень гордилась собой. Но прогресс не заставил себя ждать. Кстати, перепробовав множество диет, я остановилась на кето, мне она очень подходит. Я радуюсь своему отражению в зеркале, но еще больше мне нравится, что мои друзья и семья гордятся мной и поддерживают. Это помогало мне идти вперед, даже когда было тяжело и хотелось остановиться. Я – мать троих детей и наконец могу бегать за ними, работать полный рабочий день и тренироваться. В общем, жить полноценной жизнью».

Фото: Instagram

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