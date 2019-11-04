Молодая женщина, над весом которой начал насмехаться собственный сын, похудела на 63 кг

Шона поняла, что достигла дна и пора с этим что-то делать. Почти сразу она начала изучать вопрос об операции по снижению веса и быстро договорилась с бариатрическим хирургом об уменьшении желудка. Благодаря хирургическому вмешательству она сумела скинуть больше 30 килограммов, просто оздоровив свой рацион. Но постепенно ей стало этого мало и она начала экспериментировать с диетами. Она попробовала низкоуглеводную диету, кето, шейк-диеты, но только проконсультировавшись с тренером в спортзале, она поняла, насколько важны тренировки. «Через месяц я приобщилась к спортзалу, стала заниматься на велосипеде и кросс-тренажерах. Сначала меня хватало всего на 10 минут, но мне не было стыдно. Наоборот, я очень гордилась собой. Но прогресс не заставил себя ждать. Кстати, перепробовав множество диет, я остановилась на кето, мне она очень подходит. Я радуюсь своему отражению в зеркале, но еще больше мне нравится, что мои друзья и семья гордятся мной и поддерживают. Это помогало мне идти вперед, даже когда было тяжело и хотелось остановиться. Я – мать троих детей и наконец могу бегать за ними, работать полный рабочий день и тренироваться. В общем, жить полноценной жизнью».

Фото: Instagram

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